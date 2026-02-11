Сварщик — самая высокооплачиваемая профессия января 2026-го

В январе 2026 года самые высокие зарплаты в России предлагали сварщикам — их средний доход превысил 267 тыс. рублей в месяц, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные hh.ru. В тройку лидеров также вошли дата-сайентисты с зарплатой около 250 тыс. рублей и DevOps-инженеры — порядка 216 тыс. рублей. Одновременно заметно выросло количество предложений с доходом свыше 200 тыс. рублей.

На рынке появилось 160 тыс. вакансий с доходом от 200 тыс. рублей

Как пишут «РИА Новости» со ссылкой на hh.ru, в январе 2026 года на рынке труда появилось порядка 160 тыс. предложений с окладом от 200 тыс. рублей. Это в 2,1 раза больше, чем за аналогичный месяц 2025-го. Эксперты объясняют такой рост кадровым дефицитом: востребованы специалисты с узким профилем, а в ряде сфер к высокой квалификации добавляются серьёзные нагрузки и большая зона ответственности.

Перечень высокооплачиваемых профессий не ограничивается сварщиками и IT-специалистами. В него также входят агенты по недвижимости (средний доход — 203 тыс. рублей) и геологи ( 198 тыс. рублей). Как указывает директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова, уровень оплаты в этих сферах в 2,5–3 раза превышает средний показатель по стране. Для наглядности: средняя зарплата в России в январе 2026 года составляла 81 310 рублей.

Спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли вырос в 2,5 раза

В 2025 году лидером по росту числа вакансий стал нефтегазовый сектор: согласно «Авито Работы», спрос в этой сфере увеличился в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. Средняя заработная плата для бурильщиков достигала около 179 тысяч рублей в месяц, к маркшейдерам предлагали более 92 тысяч рублей.

Рост интереса со стороны соискателей подтверждает: в ЖКХ число откликов выросло в 2 раза, в производстве — почти вдвое (на 97%), в нефтегазовой сфере — на 92%. Как объясняют эксперты, кадры идут в те секторы, где видят потенциал роста и высокий доход.

Контекст

Ранее, в обзоре Russian Business о рынке труда в 2026 году, эксперты отмечали, что рынок смещается от массового найма к удержанию и развитию ключевых сотрудников. При этом дефицит специалистов не исчез: особенно востребованными остаются инженеры, IT-специалисты, сотрудники производства и те, кто умеет работать с технологиями и ИИ. Работодатели готовы платить больше тем, кто приносит конкретный результат — увеличивает выручку, снижает издержки или помогает бизнесу работать стабильнее.