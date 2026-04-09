Светофор теряет доход из-за проверок Роспотребнадзора — в Москве чистая прибыль точек сократилась на 77%В некоторых регионах выручка Светофора упала на 10%
Сеть дискаунтеров Светофор столкнулась со снижением выручки из-за проверок Роспотребнадзора в начале 2025-го, сообщает РБК. В ходе инспекции часть магазинов были временно закрыты, а часть — оштрафована на общую сумму более 11 млн рублей. По итогам года выручка точек в некоторых регионах упала на 10%.
У юрлиц, которые управляют Светофором, в 2025-м упала прибыль
Отдельными магазинами сети дискаунтеров Светофор управляют сотни компаний. РБК приводит данные о финансовой отчётности за 2025 год у крупнейших организаций.
- «Инвест Стандарт»: выручка снизилась в первой половине года, чистая прибыль упала почти на 14% — до 547,8 млн рублей.
- «Арткомм»: выручка по итогам 2025 года сократилась на 66% — до 87,4 млн рублей, чистая прибыль — на 76,4%, до 62,2 млн рублей.
В отчётности обеих компаний среди причин снижения указаны рост конкуренции и проверки Роспотребнадзора.
- «Торгсервис 150»: выручка упала на 17,6% — с 9,5 до 7,85 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 77,3%.
- «Торгсервис 50»: выручка снизилась на 9,6% — до 8,9 млрд рублей, прибыль — на 68,5%. За год компания закрыла 42 магазина и открыла два новых.
В большинстве регионов России падение выручки Светофора составило от 1% до 10%.
Роспотребнадзор оштрафовал магазины Светофор на 11,57 млн рублей
Проверки Роспотребнадзора проходили с 10 по 30 января 2025 года и затронули около 1,5 тыс. магазинов сети Светофор. Итоги:
- изъято 5,7 тыс. партий продукции общим весом более 300 тонн,
- составлено 2,7 тыс. административных протоколов,
- сумма штрафов превысила 11,57 млн рублей,
- деятельность 76 магазинов была приостановлена по решениям судов.
Проверки завершились в июне 2025 года.
Читайте также: Самый успешный жесткий дискаунтер или «трэш-магазин»? Взлет и падение сети «Светофор»
ФАС возбудила 28 дел о нарушении трудового законодательства против Светофора
Также инспекции в работе сети дискаунтеров Светофор в 2025 году проводил Россельхознадзор. Ведомство выявило более 3,3 тыс. нарушений и назвало сеть площадкой для сбыта фальсификата. В ответ в апреле 2026 года ритейлер подал иск о защите деловой репутации, сообщил ТАСС.
Параллельно проверки логистических центров сети продолжает ФАС. На данный момент возбуждено 28 дел о нарушении торгового законодательства, по 18-и из них уже вынесены решения о виновности. Среди основных претензий — нарушение сроков оплаты товаров и условия договоров с поставщиками.