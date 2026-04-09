Светофор теряет доход из-за проверок Роспотребнадзора — в Москве чистая прибыль точек сократилась на 77%

Сеть дискаунтеров Светофор столкнулась со снижением выручки из-за проверок Роспотребнадзора в начале 2025-го, сообщает РБК. В ходе инспекции часть магазинов были временно закрыты, а часть — оштрафована на общую сумму более 11 млн рублей. По итогам года выручка точек в некоторых регионах упала на 10%.

У юрлиц, которые управляют Светофором, в 2025-м упала прибыль

Отдельными магазинами сети дискаунтеров Светофор управляют сотни компаний. РБК приводит данные о финансовой отчётности за 2025 год у крупнейших организаций.

«Инвест Стандарт»: выручка снизилась в первой половине года, чистая прибыль упала почти на 14% — до 547,8 млн рублей.

«Арткомм»: выручка по итогам 2025 года сократилась на 66% — до 87,4 млн рублей, чистая прибыль — на 76,4%, до 62,2 млн рублей.

В отчётности обеих компаний среди причин снижения указаны рост конкуренции и проверки Роспотребнадзора.

«Торгсервис 150»: выручка упала на 17,6% — с 9,5 до 7,85 млрд рублей, чистая прибыль сократилась на 77,3%.

«Торгсервис 50»: выручка снизилась на 9,6% — до 8,9 млрд рублей, прибыль — на 68,5%. За год компания закрыла 42 магазина и открыла два новых.

В большинстве регионов России падение выручки Светофора составило от 1% до 10%.

Роспотребнадзор оштрафовал магазины Светофор на 11,57 млн рублей

Проверки Роспотребнадзора проходили с 10 по 30 января 2025 года и затронули около 1,5 тыс. магазинов сети Светофор. Итоги:

изъято 5,7 тыс. партий продукции общим весом более 300 тонн,

составлено 2,7 тыс. административных протоколов,

сумма штрафов превысила 11,57 млн рублей,

деятельность 76 магазинов была приостановлена по решениям судов.

Проверки завершились в июне 2025 года.

ФАС возбудила 28 дел о нарушении трудового законодательства против Светофора

Также инспекции в работе сети дискаунтеров Светофор в 2025 году проводил Россельхознадзор. Ведомство выявило более 3,3 тыс. нарушений и назвало сеть площадкой для сбыта фальсификата. В ответ в апреле 2026 года ритейлер подал иск о защите деловой репутации, сообщил ТАСС.

Параллельно проверки логистических центров сети продолжает ФАС. На данный момент возбуждено 28 дел о нарушении торгового законодательства, по 18-и из них уже вынесены решения о виновности. Среди основных претензий — нарушение сроков оплаты товаров и условия договоров с поставщиками.