Свыше 1200 фейковых сайтов выдают себя за онлайн-кинотеатры: мошенники получают не только деньги, но и данные

С начала 2025 года специалисты по информационной безопасности F6 выявили более 1200 мошеннических сайтов, которые маскируются под онлайн-кинотеатры. Пользователям обещают предоставить доступ к фильмам и сериалам за символическую сумму, однако на практике схема приводит к регулярным списаниям средств с банковских карт. По данным аналитиков F6, в итоге стоимость такой «подписки» может достигать 1,5 тыс. рублей в месяц — в несколько раз выше легальных сервисов.

Мошенники используют желание пользователей сэкономить на подписках в официальных онлайн-кинотеатрах

Если ввести в поисковую строку запрос вроде «смотреть фильм онлайн», в выдаче появятся в том числе и пиратские онлайн-кинотеатры, публикующие видеоконтент в обход законодательства об авторских правах. Среди них могут быть и те, которые направлены на обман пользователя. Также на популярных видеохостингах в описании или комментариях к видеоконтенту злоумышленники оставляют ссылки на платформы, чтобы привлечь новых жертв.

При переходе по ссылке пользователь попадает на сайт, визуально похожий на бесплатный пиратский онлайн-кинотеатр. После запуска плеера появляется требование пройти регистрацию. Далее предлагается оплатить символическую сумму — обычно около 10 рублей. Она оказывается оплатой «пробного периода» на 24 часа. После его завершения активируется автопродление: с карты пользователя списывают около 360 рублей каждую неделю. Формально условия указаны в пользовательском соглашении, однако они скрыты и неочевидны. При отсутствии средств попытки списания могут повторяться до 35 дней.

В итоге мошенники списывают около 1500 рублей в месяц. В то же время у официальных онлайн-кинотеатров цена месячной подписки гораздо ниже:

Кинопоиск — 449 ₽/мес,

PREMIER, IVI, Wink — по 399 ₽/мес,

КИОН, Okko, START — по 299 ₽/мес.

Причём при оплате на более длительный период стоимость за месяц будет ещё ниже.

По данным Telecom Daily за первое полугодие 2025 года, основной объём выручки легальных онлайн-кинотеатров — 70,7 млрд рублей — обеспечил сегмент платной подписки.

Есть ещё один способ, который мошенники применяют для обмана пользователя. Перед тем как привести его на сайт с видеоконтентом, злоумышленники могут использовать цепочку переадресаций через промежуточные страницы. В итоге пользователь попадает в Telegram-бот, который присылает код для «авторизации» — без неё просмотр фильмов и сериалов без подписки невозможен. Этот бот может собирать дополнительные данные пользователя: от паспорта до реквизитов банковских карт.

После ввода кода жертву могут перенаправить на другие мошеннические сайты с аналогичной схемой подписки через Telegram-бот, где сценарий повторяется.

Мошенники могут получить персональные данные пользователей

По данным F6, больше всего доменов , мимикрирующих под онлайн-кинотеатры и собирающих деньги и персональные данные, регистрировали в начале 2026 года. Только с января по март было создано 955 сайтов — более 74% от общего числа зафиксированных. В большинстве случаев используются домены в зоне «.ru».

Помимо потери денег, пользователи рискуют передать злоумышленникам данные банковских карт и номера телефонов. Эта информация может использоваться для дальнейших атак и мошеннических схем.