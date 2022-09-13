SWIFT тестирует новый блокчейн-проект по обмену корпоративными новостями

Система обмена сообщениями о транзакциях между финансовыми учреждениями по всему миру SWIFT сообщила о партнерстве с финтех-компанией Symbiont и первых тестах блокчейн-проекта по обмену корпоративными новостями.

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (сокращенно SWIFT) вместе с Symbiont и другими партнерами проекта (среди них Bloomberg называет Citigroup, Vanguard и Northern Trust) запускает кампанию, нацеленную на повышение «эффективности информирования о важных корпоративных событиях».

Под такими событиями понимаются в основном выплаты дивидендов и сделки слияния/поглощения.

Являясь глобальной финансовой артерией, SWIFT обеспечивает безопасную передачу сообщений между 11 000 компаниями в более чем 200 странах и территориях, управляя транзакциями на триллионы долларов. Теперь компания намерена управлять также и информационными активами.

В рамках нового пилотного проекта система SWIFT намерена использовать технологии блокчейна для «создания сетевого эффекта».

Предполагается, что новости, которые будут транслироваться внутри проекта посредством технологической платформы Assembly от Symbiont, будут верифицироваться различными пользователями со смарт-контрактами.

Таким образом, технология Symbiont сможет сравнивать информацию, которой обмениваются участники, отмечая «расхождения, противоречия или несоответствия между хранителями», как сообщил директор по инновациям SWIFT Том Зшах.

«Объединяя разработки Symbiont и смарт-контракты с обширной сетью SWIFT, мы можем автоматически согласовывать данные о тех или иных событиях в корпорациях сразу из нескольких источников», — добавил он.

Пилотный проект находится в разработке и проходит сейчас этап тестирования избранной группой партнеров SWIFT. Официальные отзывы ожидаются в конце сентября.

Если тестирование пройдет успешно, SWIFT расширит проект, чтобы охватить максимум корпоративных событий и оценить его пользу и эффективность для массового потребителя.

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