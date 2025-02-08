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Немецкий суд запретил газете Tagesspiegel писать, что Усманов приобретает активы «нечестным путем»

Новости
Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Земельный суд Гамбурга вынес постановление по иску адвокатов основателя холдинга USM Алишера Усманова против газеты Tagesspiegel. Издание неоднократно публиковало расследования, в которых утверждало, что ряд земельных активов и недвижимость бизнесмен приобретал «нечестным путем». Теперь суд запретил газете выступать с подобными заявлениями, признанными ложными.

Немецкий суд запретил газете Tagesspiegel писать, что Усманов приобретает активы «нечестным путем»
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Как пишет EU Today, ранее адвокаты Усманова уже обращались в газету с просьбой удалить материал Андрея Попова в конце 2024 года. Но, поскольку СМИ только сняло текст с сайта, а отказалось от обещания в дальнейшем не распространять подобные утверждения, юристы бизнесмена пошли дальше и подали иск в Земельный суд Гамбурга.

Суд согласился с доводами обвинителей и выдал официальный судебный запрет: издание теперь не имеет права писать, что Алишер Усманов приобретал недвижимость на баварском озере Тегернзее «нечестным путем» — «в обмен на услуги и сотрудничество» с властями РФ.

Суд также признал противоречащими действительности утверждение назеты, что Усманов «отбился от обвинений, выдвинутых прокуратурой Франкфурта», поскольку в реальности прокуратура сама отказалась от предъявления бизнесмену публичного обвинения, прекратив расследование.

В 2024 году адвокаты бизнесмена схожим образом судились с американским Forbes, который утверждал, что Алишер Усманов — «подставное лицо» президента РФ, для которого приобретает недвижимость в Мюнхене. Суд тогда тоже встал на сторону бизнесмена. Как и в тяжбах с газетой Tegernseer Stimme и телеканалом ARD.

Фото на обложке: YouTube-канал Алишера Усманова

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