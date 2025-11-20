Отзывы на «Земский собор»: рейтинг продолжения «Смуты» — 7,8

Студия Cyberia Nova подвела первые результаты двух недель после релиза «Земского собора». Рейтинг игры на VK Play достиг 7,8 балла на основе более 400 отзывов, из которых свыше 360 — положительные. Разработчики также сообщили о заметном росте новой аудитории наряду с игроками, ранее купившими «Смуту».

Первые итоги запуска — положительные

4 ноября 2025 года Cyberia Nova выпустила исторический экшен «Земский собор» на VK Play — спустя две недели студия подвела первые итоги релиза. Как стало известно Russian Business, компания не раскрывает коммерческих результатов, но отмечает удовлетворённость динамикой релиза.

«Мы не раскрываем информацию, содержащую коммерческую тайну, однако можем сообщить, что текущими результатами довольны», — сообщили в студии.

Разработчики подчеркивают: бесплатная раздача игры владельцам «Смуты» стала важным фактором старта — именно эта аудитория создала первичный трафик и дала первые оценки.

«”Земский собор” предоставлялся бесплатно всем владельцам “Смуты”, которая разошлась тиражом более 1 млн копий», — сообщили в компании Cyberia Nova.

Конструктивная критика — приветствуется

К моменту двухнедельного рубежа игра получила свыше 400 отзывов, большая часть которых положительные. Разработчики называют рейтинг 7,8 балла «хорошим результатом» и отмечают активность пользователей в предоставлении обратной связи.

«Есть отзывы и с замечаниями, на них мы быстро реагируем, не оставляем без внимания», — подчёркивают разработчики.

В Cyberia Nova уточнили, что компания уже выпустила два патча, в которых сосредоточилась на улучшении боевой системы, стабильности и прохождении сюжетных квестов.

Интерес сопоставим со стартом «Смуты»

В Cyberia Nova считают, что интерес к игре сопоставим со стартом «Смуты», однако новая концепция проекта привлекла дополнительное внимание. Разработчики подчёркивают, что переход к жанру приключенческого экшена был сознательным шагом, сделанным для повышения динамики и качества игрового процесса.

«Мы видим большой отклик и интерес к новому проекту “Земский собор”. На старте игры “Смута” интерес тоже был высоким в силу её новизны», — пояснили в студии.

По словам команды, «Земский собор» задумывался не как однотипное продолжение для «Смуты», а как полноценное продолжение целой вселенной.

«Создавая “Земский собор”, мы ставили задачу сделать качественный шаг вперед. Именно поэтому мы выбрали формат нового проекта в другом жанре — приключенческого экшена», — уточнили в компании.

Контекст

«Земский собор» — исторический приключенческий экшен студии Cyberia Nova, действие которого разворачивается вокруг выборного собрания 1613 года, на котором решалась судьба нового русского царя. Игра продолжает вселенную «Смуты», но не является прямым сиквелом: разработчики подчёркивают, что это самостоятельная история с новым героем и отдельной драматургией.

Игра вышла на VK Play по цене 613 рублей — сумма отсылает к году исторических событий, лежащих в основе сюжета.