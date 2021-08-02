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Российский рынок телемедицины вырастет на 30% до конца года – мнение

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Рынок онлайн-медицины в России вырастет на 30% до конца 2021 года. Такой прогноз дали в «Европейском медицинском центре» (ЕМС). В срезе 2020-21 годов самыми популярными специалистами при онлайн-обращениях стали психиатры.

Российский рынок телемедицины вырастет на 30% до конца года – мнение

Список лидеров по количеству обращений в онлайн-режиме составили в аналитическом центре ЕМС. Анализировали внутриорганизационные данные за 2020-21 год.

50% обращений к психиатром были совершены онлайн, как и каждая третья консультация терапевта. В прошедшем году в топ-5 по телемедицине вошли приемы эндокринологов, медицинских психологов и специалистов, дающих консультации по результатам исследований, сообщили в ЕМС.

«Рост доли телемедицинских услуг сегодня является одним из трендов развития здравоохранения и интеграции его с информационно-телекоммуникационными технологиями. Безусловно, бурное развитие этого сектора как в России, так и во всем мире, подстегнула пандемия коронавирусной инфекции», – отметили в ЕМС.

В текущем году по сравнению с прошедшим, по данным компании, люди стали чаще обращаться в режиме онлайн к неврологам, реже – к дерматологам.

Также, по информации компании, 60% россиян знакомы с возможностью телеконсультаций с врачами, а каждый 20-ый визит в их совершается посредством онлайн-консультации в мобильном приложении.

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Фото: Shutterstock.com

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