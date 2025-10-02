Теперь крупнейший стартап планеты: OpenAI Сэма Альтмана оценили в $500 млрд — компания обогнала SpaceX Илона Маска
OpenAI, разработчик ChatGPT, достигла оценки $500 млрд
OpenAI, разработчик ChatGPT, достигла оценки в $500 млрд после сделки по продаже акций сотрудниками и бывшими работниками компании. Инвесторы выкупили бумаги на $6,6 млрд. Новый рубеж делает компанию Сэма Альтмана крупнейшим стартапом в мире, оставившим позади SpaceX Илона Маска с её $400 млрд.
Сотрудники OpenAI продали акции
Вторичная продажа акций OpenAI стала одной из крупнейших в истории стартапов. По данным Reuters, действующие и бывшие сотрудники компании реализовали бумаги примерно на $6,6 млрд. Покупателями выступили SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price.
OpenAI заранее разрешила продавать акций на сумму до $10 млрд, но итоговый объём оказался меньше лимита. По словам источника Reuters, это не провал, а показатель уверенности: часть сотрудников предпочла держать долю и ждать дальнейшего роста.
OpenAI демонстрирует рекордные цифры
OpenAI демонстрирует взрывную динамику выручки — за первое полугодие 2025 года она составила $4,3 млрд. Для сравнения: за весь 2024-й компания заработала меньше — прирост за шесть месяцев составил +16% к годовому результату.
С учётом такой динамики выручки оценка OpenAI в $500 млрд выглядит оправданной. Ранее первое место среди стартапов по стоимости занимала SpaceX Илона Маска с $400 млрд, но теперь лидерство перешло к OpenAI, которая за десять лет выросла из некоммерческой лаборатории в одного из крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта.
Продажа акций как способ сохранить сотрудников
По данным Bloomberg, крупные американские стартапы регулярно договариваются о продаже акций на вторичном рынке, чтобы вознаграждать сотрудников, удерживать ключевых специалистов и одновременно привлекать внешних инвесторов. OpenAI использует ту же схему: компания стремится удовлетворить высокий спрос со стороны инвесторов, а также дать сотрудникам возможность обналичить часть своих акций и заработать на росте стоимости компании.
Контекст
OpenAI — один из немногих стартапов, который всего за несколько лет вырос до уровня крупнейших мировых корпораций. Искусственный интеллект больше не эксперимент: теперь он воспринимается как новая основа экономики. Технологические игроки встают на одну линию с нефтяными компаниями и банками, способными выйти на стоимость в сотни миллиардов долларов.
Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images
- 1 Экс-топ из OpenAI Мира Мурати показала первый продукт своего стартапа — и привлекла рекордные $2 млрд Обучение ИИ стало проще с сервисом от экс-работников OpenAI 02 октября 2025, 20:00
- 2 Apple разочаровалась в шлеме Vision Pro и работает над умными очками — но в нише уже есть лидер Ray-Ban от Meta* Apple собирается выпустить умные очки вместо Vision Pro 02 октября 2025, 17:31
- 3 Павел Дуров открывает ИИ-лабораторию в Астане: Казахстан становится центром инноваций для Telegram Павел Дуров запустил ИИ-лабораторию в Казахстане 02 октября 2025, 14:30
- 4 61% россиян требуют маркировки ИИ: большинство хочет знать, с кем общается — с человеком или машиной ИИ-изображения и тексты хотят маркировать 60% россиян 01 октября 2025, 20:30