OpenAI, разработчик ChatGPT, достигла оценки $500 млрд

OpenAI, разработчик ChatGPT, достигла оценки в $500 млрд после сделки по продаже акций сотрудниками и бывшими работниками компании. Инвесторы выкупили бумаги на $6,6 млрд. Новый рубеж делает компанию Сэма Альтмана крупнейшим стартапом в мире, оставившим позади SpaceX Илона Маска с её $400 млрд.

Сотрудники OpenAI продали акции

Вторичная продажа акций OpenAI стала одной из крупнейших в истории стартапов. По данным Reuters, действующие и бывшие сотрудники компании реализовали бумаги примерно на $6,6 млрд. Покупателями выступили SoftBank, Thrive Capital, Dragoneer Investment Group, MGX из Абу-Даби и T. Rowe Price.

OpenAI заранее разрешила продавать акций на сумму до $10 млрд, но итоговый объём оказался меньше лимита. По словам источника Reuters, это не провал, а показатель уверенности: часть сотрудников предпочла держать долю и ждать дальнейшего роста.

OpenAI демонстрирует рекордные цифры

OpenAI демонстрирует взрывную динамику выручки — за первое полугодие 2025 года она составила $4,3 млрд. Для сравнения: за весь 2024-й компания заработала меньше — прирост за шесть месяцев составил +16% к годовому результату.

С учётом такой динамики выручки оценка OpenAI в $500 млрд выглядит оправданной. Ранее первое место среди стартапов по стоимости занимала SpaceX Илона Маска с $400 млрд, но теперь лидерство перешло к OpenAI, которая за десять лет выросла из некоммерческой лаборатории в одного из крупнейших игроков рынка искусственного интеллекта.

Продажа акций как способ сохранить сотрудников

По данным Bloomberg, крупные американские стартапы регулярно договариваются о продаже акций на вторичном рынке, чтобы вознаграждать сотрудников, удерживать ключевых специалистов и одновременно привлекать внешних инвесторов. OpenAI использует ту же схему: компания стремится удовлетворить высокий спрос со стороны инвесторов, а также дать сотрудникам возможность обналичить часть своих акций и заработать на росте стоимости компании.

Контекст

OpenAI — один из немногих стартапов, который всего за несколько лет вырос до уровня крупнейших мировых корпораций. Искусственный интеллект больше не эксперимент: теперь он воспринимается как новая основа экономики. Технологические игроки встают на одну линию с нефтяными компаниями и банками, способными выйти на стоимость в сотни миллиардов долларов.

Фото: Justin Sullivan / Staff / Getty Images