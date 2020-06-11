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Стоимость акций Tesla впервые превысила $1 тысячу

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Цена акций американского производителя электромобилей Tesla впервые перешагнула отметку в $1 тысячу. Произошло это на фоне роста индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq.

Стоимость акций Tesla впервые превысила $1 тысячу

На 17.13 по мск акции Tesla выросли на 6,31% и составили $999,62 за штуку. Ранее цена бумаг достигала $1006,78.

На момент написания новости акции торговались на отметке $1002.

Подорожание акций Tesla происходит на фоне рекордного роста индекса высокотехнологичных компаний Nasdaq. Во вторник, 9 июня, индекс впервые преодолел отметку в 10 тысяч пунктов, сообщает РИА Новости.

Tesla Motors была основана в 2003 году. Производит электромобили, батареи и электродвигатели. Штаб-квартира компании расположена в Пало-Альто в Калифорнии. 

Фото: Ivan Marc / Shutterstock

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