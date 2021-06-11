«Тинькофф» купил акции Санкт-Петербургской биржи

«Тинькофф» купил 5% акций Санкт-Петербургской биржи у ее основного акционера – ассоциации «НП РТС». В банке говорят, что вхождение в капитал биржи позволит им расширить линейку инвестиционных продуктов.
О готовящейся сделке стороны объявили на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня.
«Санкт-Петербургская биржа – наш ключевой партнер по торговле иностранными бумагами. Вхождение в ее капитал и усиление партнерских взаимоотношений позволят нам совместно расширять линейку инвестиционных продуктов и других сервисов, в частности, образовательных продуктов, а следовательно, формировать комфортную среду для развития рынка», – отметил председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк.
«Тинькофф Инвестиции» – один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже.
Санкт-Петербургская биржа – основная площадка по торговле иностранными акциями в России.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «С большой вероятностью»: Набиуллина о новом повышении ключевой ставки
- 2 Сотрудники колл-центров уверены, что скоро их заменят роботы – исследование
- 3 Бизнесмены лучше всего разбираются в предпринимательском праве и хуже всего — в налоговом
- 4 В России предложили законодательно закрепить понятие «креативные индустрии»
- 5 Залог исключительных прав: зачем регистрировать, какие есть риски и как их минимизировать