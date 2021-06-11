«Тинькофф» купил акции Санкт-Петербургской биржи

«Тинькофф» купил 5% акций Санкт-Петербургской биржи у ее основного акционера – ассоциации «НП РТС». В банке говорят, что вхождение в капитал биржи позволит им расширить линейку инвестиционных продуктов.

О готовящейся сделке стороны объявили на Петербургском международном экономическом форуме 4 июня.

«Санкт-Петербургская биржа – наш ключевой партнер по торговле иностранными бумагами. Вхождение в ее капитал и усиление партнерских взаимоотношений позволят нам совместно расширять линейку инвестиционных продуктов и других сервисов, в частности, образовательных продуктов, а следовательно, формировать комфортную среду для развития рынка», – отметил председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк.

«Тинькофф Инвестиции» – один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже.

Санкт-Петербургская биржа – основная площадка по торговле иностранными акциями в России.

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