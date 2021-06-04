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«Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи, купив 7,5% ее уставного пакета у Ассоциации «НП РТС». Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

«Тинькофф» станет совладельцем Санкт-Петербургской биржи

«Тинькофф Инвестиции», один из крупнейших участников торгов на Санкт-Петербургской бирже. Председатель правления «Тинькофф Банка» Станислав Близнюк назвал ее ключевым партнером по торговле иностранными ценными бумагами, отметив, что клиенты «Тинькофф Инвестиций» совершают на ней сотни тысяч сделок в день. 

«Сотрудничество в рамках меморандума позволит нам не только усилить существующие синергии, но и совместно разработать и предоставить инвесторам более широкий спектр финансовых инструментов, в том числе сложных инвестиционных продуктов», – сказал Близнюк.

Президент Ассоциации «НП РТС» Роман Горюнов отметил, что ассоциация постепенно снижает долю в капитале биржи с целью создания корпоративной структуры, в которой участники торгов являются партнерами и акционерами.

«Сервис с первого дня стал самым востребованным, что позволило совершить революцию на российском инвестиционном рынке. “Тинькофф Банк” стал нашим ведущим партнером, возглавив рейтинги финансовых посредников на Санкт-Петербургской бирже», – отметил Горюнов.

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На сегодняшний день в обращении Санкт-Петербургской биржи находятся 1602 ценные бумаги, что делает биржу крупнейшей площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. Количество ее активных клиентов составляет 774 тысячи человек.

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Фото: Depositphotos.com

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