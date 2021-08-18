TMT Investments провела 13 сделок за полугодие

Венчурный фонд Германа Каплуна, Артема Инютина и Александра Моргульчика TMT Investments рассказал о 13 сделках, проведенных за первое полугодие 2021-ого. Фонд вложился и в существующие, и в новые для себя проекты.
О сделках фонда говорится в отчете о работе за первое полугодие.
TMT Investments инвестировал в 13 проектов на общую сумму $14,1 млн за отчетный период январь-июнь 2021 года.
Среди новых для фонда проектов:
- 3DLook. Сервис для онлайн-ритейла, позволяющий проводить аналитику данных о теле для создания более подходящей одежды. Сумма инвестиций составила $1 млн.
- Balanced Ventures Limited. Первый европейский акселератор с фокусом на стартапы с женщинами-основателями. Сумма инвестиций составила £200 тыс.
- Agendapro. Платежное и маркетинговое SaaS-решение для бьюти-индустрии в Латинской Америке. Сумма инвестиций составила $300 тыс.
- Muncher. Латиноамериканский dark-kitchen проект. Сумма инвестиций составила $2 млн.
- Aurabeat Technology International Limited. Сертифицированный производитель очистителей воздуха от бактерий. Сумма инвестиций составила $1 млн.
- Cyberwrite. Сервис для оценки оценке рисков по кибербезопасности. Сумма инвестиций составила $500 тыс.
- CloudBusiness. Бухгалтерское решение для e-commerce предприятий. Сумма инвестиций составила $2 млн.
- Outvio. Платформа доставки для e-commerce предприятий. Сумма инвестиций составила €500 тыс.
TMT Investments повторно вложился в проекты:
- 3S Money Club Limited. Британский сервис онлайн-банкинга, ориентированный на международную торговлю. Сумма инвестиций составила £1,9 млн.
- Workiz. SaaS-решение для сферы услуг. Сумма инвестиций составила $228 тыс.
- Affise. SaaS-решение для перфоманс-маркетинга. Сумма инвестиций составила $2 млн.
- Qumata. InsurTech и HealthTech-компания. Сумма инвестиций составила $399 тыс.
- Postoplan OU. Маркетинговая платформа в социальных сетях, которая помогает создавать, планировать и продвигать контент. Сумма инвестиций составила €575 тыс.
В TMT Investments сообщили, что по окончании отчетного периода совершили еще 6 сделок, они были проведены в июле и августе. Среди них:
- Postoplan OU. Сумма инвестиций составила €400 тыс.
- Novakid. Онлайн-школа английского языка для детей. Сумма инвестиций составила $640 тыс.
- Collectly, Inc. Платформа для выставления счетов. Сумма инвестиций составила $2 млн.
- VertoFX Ltd. Решение для трансграничных платежей и обмена иностранной валюты. Сумма инвестиций составила $1,09 млн.
- Metro Speedy Technologies Inc. Сервис доставки по требованию. Сумма инвестиций составила $1 млн.
- «Академия перемен». Персонализированная образовательная услуга для женщин по темам образа жизни. Сумма инвестиций составила $1 млн.
Венчурный фонд TMT Investments существует 11 лет, его акции торгуются на Лондонской бирже. Основали фонд Герман Каплун, Артем Инютин и Александр Моргульчик.
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