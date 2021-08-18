TMT Investments провела 13 сделок за полугодие

Венчурный фонд Германа Каплуна, Артема Инютина и Александра Моргульчика TMT Investments рассказал о 13 сделках, проведенных за первое полугодие 2021-ого. Фонд вложился и в существующие, и в новые для себя проекты.

О сделках фонда говорится в отчете о работе за первое полугодие.

TMT Investments инвестировал в 13 проектов на общую сумму $14,1 млн за отчетный период январь-июнь 2021 года.

Среди новых для фонда проектов:

3DLook . Сервис для онлайн-ритейла, позволяющий проводить аналитику данных о теле для создания более подходящей одежды. Сумма инвестиций составила $1 млн.

. Сервис для онлайн-ритейла, позволяющий проводить аналитику данных о теле для создания более подходящей одежды. Сумма инвестиций составила Balanced Ventures Limited . Первый европейский акселератор с фокусом на стартапы с женщинами-основателями. Сумма инвестиций составила £200 тыс.

. Первый европейский акселератор с фокусом на стартапы с женщинами-основателями. Сумма инвестиций составила Agendapro . Платежное и маркетинговое SaaS-решение для бьюти-индустрии в Латинской Америке. Сумма инвестиций составила $300 тыс.

. Платежное и маркетинговое SaaS-решение для бьюти-индустрии в Латинской Америке. Сумма инвестиций составила Muncher . Латиноамериканский dark-kitchen проект. Сумма инвестиций составила $2 млн.

. Латиноамериканский dark-kitchen проект. Сумма инвестиций составила Aurabeat Technology International Limited . Сертифицированный производитель очистителей воздуха от бактерий. Сумма инвестиций составила $1 млн.

. Сертифицированный производитель очистителей воздуха от бактерий. Сумма инвестиций составила Cyberwrite . Сервис для оценки оценке рисков по кибербезопасности. Сумма инвестиций составила $500 тыс.

. Сервис для оценки оценке рисков по кибербезопасности. Сумма инвестиций составила CloudBusiness . Бухгалтерское решение для e-commerce предприятий. Сумма инвестиций составила $2 млн.

. Бухгалтерское решение для e-commerce предприятий. Сумма инвестиций составила Outvio. Платформа доставки для e-commerce предприятий. Сумма инвестиций составила €500 тыс.

TMT Investments повторно вложился в проекты:

3S Money Club Limited . Британский сервис онлайн-банкинга, ориентированный на международную торговлю. Сумма инвестиций составила £1,9 млн.

. Британский сервис онлайн-банкинга, ориентированный на международную торговлю. Сумма инвестиций составила Workiz . SaaS-решение для сферы услуг. Сумма инвестиций составила $228 тыс.

. SaaS-решение для сферы услуг. Сумма инвестиций составила Affise . SaaS-решение для перфоманс-маркетинга. Сумма инвестиций составила $2 млн.

. SaaS-решение для перфоманс-маркетинга. Сумма инвестиций составила Qumata . InsurTech и HealthTech-компания. Сумма инвестиций составила $399 тыс.

. InsurTech и HealthTech-компания. Сумма инвестиций составила Postoplan OU. Маркетинговая платформа в социальных сетях, которая помогает создавать, планировать и продвигать контент. Сумма инвестиций составила €575 тыс.

В TMT Investments сообщили, что по окончании отчетного периода совершили еще 6 сделок, они были проведены в июле и августе. Среди них:

Postoplan OU . Сумма инвестиций составила €400 тыс.

. Сумма инвестиций составила Novakid . Онлайн-школа английского языка для детей. Сумма инвестиций составила $640 тыс.

. Онлайн-школа английского языка для детей. Сумма инвестиций составила Collectly, Inc . Платформа для выставления счетов. Сумма инвестиций составила $2 млн.

. Платформа для выставления счетов. Сумма инвестиций составила VertoFX Ltd . Решение для трансграничных платежей и обмена иностранной валюты. Сумма инвестиций составила $1,09 млн.

. Решение для трансграничных платежей и обмена иностранной валюты. Сумма инвестиций составила Metro Speedy Technologies Inc . Сервис доставки по требованию. Сумма инвестиций составила $1 млн.

. Сервис доставки по требованию. Сумма инвестиций составила «Академия перемен». Персонализированная образовательная услуга для женщин по темам образа жизни. Сумма инвестиций составила $1 млн.

Венчурный фонд TMT Investments существует 11 лет, его акции торгуются на Лондонской бирже. Основали фонд Герман Каплун, Артем Инютин и Александр Моргульчик.

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Фото: TMT Investments Plc / Twitter