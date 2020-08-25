Минтруд представил топ-50 профессий для специалистов со средним профобразованием

Минтруд составил список специальностей, требующих наличия среднего профессионального образования. Проект приказа был размещен для общественного обсуждения на федеральном портале проектов нормативных актов.

«Перечень необходим для того, чтобы определить основные направления подготовки в учреждениях среднего специального образования», — отмечают в пресс-службе Минтруда.

В ведомстве добавили, что список был сформирован на основе опроса, в котором участвовали более 9 тысяч российских организаций. Также был проведен анализ вакансий, размещенных на основных рекрутинговых сайтах в первой половине 2020 года. Наконец, учитывались экспертные мнения о востребованности профессий.

По словам замминистра труда и соцзащиты Елены Мухтияровой, цель подготовки перечня — связать систему среднего профобразования и перспективные потребности работодателей. Ожидается, что в результате молодежь будет иметь возможность получить знания, которые обеспечат профессиональную востребованность.

«Часть направлений профподготовки всегда актуальна: профессия медицинской сестры, фармацевта, мастера общестроительных и отделочных работ», — добавляет Мухтиярова.

Среди редких профессий, появившихся в списке, — специалист по интеллектуальным интегрированным системам, наладчик оборудования аддитивного производства, оператор мобильной робототехники.

По заявлению Минтруда, сформированный перечень также будет использован для совершенствования государственного информресурса «Справочник профессий».

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