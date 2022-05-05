Составлен топ главных страхов россиян при открытии своего бизнеса

Несмотря на мировую повестку и непростую ситуацию в бизнесе предпринимательский потенциал россиян стабилен, выяснили исследователи IFORS Research. Желание открыть собственный бизнес по результатам пяти замеров в период с февраля 2020 года по апрель 2022 демонстрируют 13–15%.

Компания опросила на каждом этапе исследования 1,6 тыс. россиян старше 18 лет из 85 регионов России. В трех волнах опроса из пяти россиян также попросили рассказать о страхах открыть бизнес и о причинах стать предпринимателем.

Топ барьеров к открытию бизнеса (множественный выбор):

риск потери денег — 52%. Показатель стабилен с января 2022 года, а в июне 2021 года занимал вторую строчку рейтинга страхов;

неуверенность в собственных силах — 45%. Доля россиян, кто считает это барьером, выросла в апреле 2022 года на 11 п.п. по сравнению с январем 2022 и вышла на уровень разгара пандемии в июне 2020 года;

недостаток соответствующих знаний — 40%. Показатель находится примерно на том же уровне, что и в январе 2022 года.

Топ причин открыть бизнес (множественный выбор):

самореализация и занятие интересным делом — 71% в апреле 2022 года. С января 2022 года показатель вырос на 10 п.п;

заработать больше денег — 63%;

не зависеть от работодателя — 61%.

Фото на обложке: Unsplash