Аналитики «Яндекса» собрали самые популярные среди россиян фейки и слухи о коронавирусе

Информация о том, что от коронавируса защищают водочные ингаляции и чесночная вода, а также история о загадочном враче Юре, работавшим в эпицентре эпидемии в Ухани стали самыми популярным среди россиян слухами и фейками о COVID-19. Псевдоковидный топ составили аналитики «Яндекс.Кью».

Специалисты проанализировали данные за последние полтора года.

Самым популярным фейком, распространяемым в соцсетях, стала история про несуществующего врача Юру, который работал в Ухани и знает как с ним бороться. В числе поисковых запросов первенство за фейком о пользе «Арбидола» и азитромицина в защите от коронавируса.

Также среди россиян популярны мифы о самолечении – чтобы не заразиться коронавирусом, нужно делать ингаляции парами водки и кушать имбирь.

Самая популярная тема фейков и слухов, согласно результатам исследования, это вред вакцин. 39% всех постов и репостов посвящены домыслу о том, что вакцинирование от COVID-19 может привести к бесплодию.

Фейковые тренды также имеют локацию – жители Казани, например, интересовались наночервями, которые, якобы, живут в медицинских масках. В Сочи – особенной морской бактерией, с которой связан коронавирус. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке – «белым порошком», с помощью которого китайцы заражают людей COVID-19.

«Что можно делать сейчас – это максимально помогать тем, кто пробует проверить фейки в интернете: ловить их в точке, где начинается поиск информации, и стараться направить в сторону достоверных и проверенных данных», – отметила руководитель сервиса «Яндекс.Кью» Тоня Самсонова.

Исследование провели аналитики «Яндекс.Кью», специалисты РАНХиГС и НЦМУ «Центр междисциплинарных исследований человеческого потенциала».

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