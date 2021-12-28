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Топ самых распространенных в Москве машин возглавил американский бренд

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Департамент транспорта Москвы вместе с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) составил рейтинг автомобилей, которые чаще других встречались на дорогах столицы в 2021 году.

Топ самых распространенных в Москве машин возглавил американский бренд

Интересно, что в топ-10 самых распространенных автомобилей в Москве не попали модели Lada, хотя машины отечественного бренда ежемесячно становятся самыми продаваемыми в России.

Первое место в рейтинге занял американский бренд Ford с одной из самых популярныйх моделей — Focus. На втором месте — Hyundai Solaris, замыкает тройку Kia Rio.

На четвертом и пятом месте — Skoda Octavia и Volkswagen Polo. Далее следуют: Toyota Camry, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat и Nissan Qashqai.

Как отметили в ведомстве, всего в Москве и Подмосковье зарегистрировано больше 8,4 млн машин — это почти на 3 млн больше, чем было в 2010 году. И даже в прошлый, пандемийный год число машин выросло аж на 150 тыс.

В ведомстве раскрыли методику исследования. Возможно эти данные были получены с помощью дорожных камер.

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Фото:Anton Gvozdikov/Shutterstock

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