Топ самых распространенных в Москве машин возглавил американский бренд

Департамент транспорта Москвы вместе с Центром организации дорожного движения (ЦОДД) составил рейтинг автомобилей, которые чаще других встречались на дорогах столицы в 2021 году.
Интересно, что в топ-10 самых распространенных автомобилей в Москве не попали модели Lada, хотя машины отечественного бренда ежемесячно становятся самыми продаваемыми в России.
Первое место в рейтинге занял американский бренд Ford с одной из самых популярныйх моделей — Focus. На втором месте — Hyundai Solaris, замыкает тройку Kia Rio.
На четвертом и пятом месте — Skoda Octavia и Volkswagen Polo. Далее следуют: Toyota Camry, Toyota RAV4, Volkswagen Tiguan, Volkswagen Passat и Nissan Qashqai.
Как отметили в ведомстве, всего в Москве и Подмосковье зарегистрировано больше 8,4 млн машин — это почти на 3 млн больше, чем было в 2010 году. И даже в прошлый, пандемийный год число машин выросло аж на 150 тыс.
В ведомстве раскрыли методику исследования. Возможно эти данные были получены с помощью дорожных камер.
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Фото:Anton Gvozdikov/Shutterstock
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