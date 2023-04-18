Туризм и маркетплейсы показали наибольший рост оборотов в I квартале года — исследование

В первом квартале 2023 года среди компаний микро-, малого и среднего бизнеса наибольший рост оборотов получила сфера туризма. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года рост составил 75,1%, показало совместное исследование маркетинговой платформы Calltouch, банка для предпринимателей и предприятий «Точка» и компании HeadHunter.

Эксперты проанализировал более 500 тысяч компаний микро-, малого и среднего бизнеса в 20 индустриях. Сильнее всего оборот вырос в сфере туризма и продажи билетов. Увеличение на 75,1% связано с развитием внутреннего туризма, а также повышением средней стоимости путешествия.

На втором месте по увеличению оборотов — маркетплейсы, рост составил 60,6% по сравнению с первым кварталом 2022 года.

На третьем месте — бизнес, связанный с продажей и обслуживанием автомобилей. Такие компании увеличили оборот на 23,4% за счет подорожания запчастей.

Компании в области медицины, фармацевтики и ветеринарных услуг получили лишь 1,6% к обороту. Сфера машиностроения и промышленного оборудования также получила незначительное увеличение (+6,6% к обороту). Продуктовый ритейл — 7,9%.

Замедление роста в этих областях связывают, в частности, с уходом западных поставщиков в 2022 году из-за санкций. Нарушение привычных логистических цепочек и усложнение производственных процессов привели к перестройке этих отраслей.

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