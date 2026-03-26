Траншевая ипотека — новый тренд: 35% покупателей выбирают её для покупки квартиры на первичном рынке в Москве

Самым популярным инструментом покупки жилья на первичном рынке в Москве стала траншевая ипотека — её выбирают 35% покупателей, следует из данных «ИНКОМ-Недвижимость». Подобные программы предполагают ставку 6%, отсутствие первоначального взноса и минимальный ежемесячный платёж — около 2 тыс. рублей в первые два года. Классическую рыночную ипотеку теперь рассматривают не более 5% клиентов.

Покупатели уходят от классических видов жилищных кредитов

Сейчас лишь около 5% клиентов готовы использовать классические рыночные жилищные кредиты, говорится в исследовании «ИНКОМ-Недвижимость». Около четверти клиентов — по 25% — выбирают рассрочку платежа и льготную «семейную ипотеку».

Ещё 10% покупателей ориентируются на субсидированные застройщиками программы с минимальным первоначальным взносом.

Траншевая ипотека позволяет застройщику снизить расходы на строительство

Траншевая ипотека — это кредит, который банк перечисляет застройщику частями. Пока дом строится, заёмщик платит только проценты по выданной части — из-за этого ежемесячный платёж остаётся минимальным.

Как пояснил директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков, такие программы обычно предполагают ставку около 6%, отсутствие первоначального взноса и минимальный ежемесячный платёж — около 2 тыс. рублей в первые два года.

После ввода дома в эксплуатацию платежи становятся стандартными — по всей сумме кредита. Такая схема чаще используется при покупке новостроек и позволяет снизить нагрузку на период строительства.

Девелоперы продают не квартиры, а ежемесячный платёж

Директор направления «Новостройки» «ИНКОМ-Недвижимость» Валерий Кочетков отметил, что с 1 февраля 2026-го условия семейной ипотеки ужесточились, из-за чего интерес к ней снижается. Одновременно падает спрос на рассрочки, поскольку не оправдались ожидания быстрого перехода на более доступную ипотеку.

По словам Кочеткова, застройщики предлагают множество схем покупки, но все они решают одну задачу — снизить ежемесячную нагрузку для клиента. Он отметил, что сейчас на рынке фактически продаются не сами квартиры, а комфортный ежемесячный платёж — аналогичная ситуация уже наблюдалась в 2022–2023 годах.

Цены за квадратный метр в старой Москве выросли вдвое за три года

Средняя цена квадратного метра в новостройках старой Москвы достигла 515,4 тыс. рублей, выяснили в «ИНКОМ-Недвижимость». С начала года цена выросла на 3%, за год — на 16%. В марте 2023 года показатель составлял 343 тыс. рублей — за три года рост достиг 50%.

На первичном рынке Новой Москвы средняя стоимость квадратного метра составляет 323,2 тыс. рублей. С начала года цена выросла на 5%, за год — на 26,5%, а с марта 2023 года — на 39% (с 232,7 тыс. рублей).