Дональд Трамп анонсировал создание криптовалютного резерва США

Президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Truth Social объявил о создании стратегического резерва криптовалют. Стоимость биткоина взлетела на фоне этой новости.

Трамп сообщил, что его Указ о цифровых активах направляет президентскую рабочую группу к созданию стратегического резерва криптовалют. По словам политика, помимо биткоина в него войдут криптовалюты Ripple (XPR), Solana (SOL) и Cardano (ADA).

Фото: Binance

За 10 минут после публикации стоимость биткоина выросла более чем на 3% — с $85,17 тыс. до $88,15 тыс. По состоянию на 19:00 по московскому времени один биткоин стоит $87,55 тыс. Биткоин преодолел отметку в $88 тыс. за монету впервые с 26 февраля этого года.

Стоимость других криптовалют также показала стремительный рост 2 марта: Ripple подорожала на 18,7% (до $2,6), Solana — на 12% (до $156,8).

Фото: Binance

«Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира», — написал Трамп в Truth Social.

Обещание сделать Штаты «биткоин-сверхдержавой мира» и «криптостолицей» входили в предвыборную программу Дональда Трампа. Еще в июле 2024 года политик критиковал «репрессивную» политику администрации Джо Байдена в отношении криптовалют.

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