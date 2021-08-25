Samsung будет удаленно блокировать украденные телевизоры

Samsung будет удаленно блокировать украденные со складов или магазинов телевизоры с помощью предустановленной функции TV Block. При совпадении серийных номеров все функции устройства будут отключены.

О том, что предустановленная на все телевизоры Samsung функция TV Block начала работать, пишет издание Bleeping Computer со ссылкой на Samsung. Компания анонсировала запуск функции в начале августа в Twitter.

«Целью технологии является противодействие созданию вторичных рынков, связанных с продажей нелегальных товаров, как в Южной Африке, так и за ее пределами», – цитирует издание заявление компании.

Серийные номера всех телевизоров Samsung занесены в базу. Если устройство украдут со склада компании или у дистрибьютора, при соответствующем запросе серийные номера будут сверены и, в случае совпадения, все функции телевизора будут заблокированы.

Если устройство отключат по ошибке, то чтобы это исправить, придется писать на почту Samsung с просьбой разблокировать телевизор, приложив документы о покупке.

Новую функцию Samsung ввела для случаев с ограблениями магазинов во время массовых беспорядков. TV Block успешно протестировали в таких условиях в ЮАР.

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