61% россиян обновляют данные, чтобы избежать мошенничества

Согласно результатам исследования «Авито», 61% интернет-пользователей в России регулярно проверяют актуальность мобильных номеров и электронных почт, чтобы снизить риск взлома аккаунтов. В среднем такая проверка проводится раз в восемь месяцев, при этом более трети — 35% — делают это ежемесячно или чаще. Эксперты отмечают: внимательность к цифровой безопасности становится для россиян привычной частью онлайн-поведения.

Мотив проверки — борьба с мошенниками

Исследование показало: главная мотивация пользователей — забота о защите данных.

30% опрошенных обновляют контакты, чтобы снизить вероятность взлома,

опрошенных обновляют контакты, чтобы снизить вероятность взлома, 29% — из-за опасений потерять доступ к аккаунтам при смене номера или почты,

— из-за опасений потерять доступ к аккаунтам при смене номера или почты, 28% делают это по требованиям сервисов при регистрации или восстановлении пароля.

Ещё 24% респондентов следят за контактами по рекомендациям платформ, подтверждая актуальность данных, а 17% — чтобы не пропустить важные уведомления.

Более пяти аккаунтов — и все на один номер

Почти каждый второй пользователь имеет более пяти аккаунтов, связанных с одним номером телефона или адресом электронной почты. Такая концентрация данных упрощает вход в сервисы, но повышает риски, если контакты устаревают.

В «Авито» напоминают: при смене номера телефона или почты важно обновлять эти данные во всех аккаунтах, где они используются для входа или восстановления пароля. Это помогает избежать потери доступа к сервисам и снижает вероятность взлома при попытке авторизации со старых контактов.

В компании также подчёркивают: простое подключение двухфакторной аутентификации значительно повышает уровень защиты. Даже если злоумышленникам удастся получить пароль, система запросит дополнительное подтверждение и заблокирует вход.

Электронная почта и телефон — основа цифрового быта

Для 86% россиян мобильный номер и почта остаются центральными инструментами в цифровой жизни — через них проходят работа, покупки и общение. В среднем пользователи меняли основной номер телефона трижды, и каждая такая смена потенциально несёт риск потери доступа к онлайн-сервисам.

Контекст

Несмотря на то что пользователи становятся внимательнее к обновлению номеров и почт, общая культура цифровой безопасности остаётся на невысоком уровне. По данным Mail.ru и Hi-Tech Mail, каждый третий россиянин хотя бы раз передавал свои пароли посторонним людям, а почти половина делает это без какой-либо защиты. Согласно исследованию «Киберпротекта» и Unisender, каждый пятый меняет пароль только после взлома, а 72% уже сталкивались с фишинговыми атаками и утечками данных.

И хотя привычка следить за контактами — важный шаг, но для реальной защиты этого недостаточно. Без комплексного подхода к безопасности, в том числе регулярного обновления паролей, ограничения доступа и внимательности к подозрительным письмам, пользователи по-прежнему остаются уязвимыми.





Фото: courtneyk / Getty Images