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Hyundai и Kia возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2023 года

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Hyundai и Kia возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2023 года. На два этих бренда пришлась почти половина угонов. В этом году по сравнению с прошлым перечень лидеров по угоняемости значительно изменился – в него вошли ВАЗ, Chery и Mitsubishi.

Hyundai и Kia возглавили рейтинг самых угоняемых автомобилей 2023 года

Страховые компании назвали самые угоняемые марки автомобилей 2023 года. Рейтинг публикует Autonews.

В ВСК список традиционно возглавили Hyundai и Kia – на эти бренды пришлось 31% и 18% угонов соответственно. В этом году в рейтинг вошли ВАЗ с 11% угонов, Mitsubishi – 4%, Chery, включая Exeed – 4%. Также 4% угонов пришлось на автомобили марки «Камаз». В «Абсолют страховании» самыми угоняемыми марками стали Mercedes-Benz и Toyota.

По данным «Ресо-Гарантии» список регионов по количеству угнанных автомобилей возглавили Москва и Петербург – на них пришлось 80% угонов. В «Абсолют Страховании» рассказали, что почти каждый третий угон автомобиля произошел в Москве. 

Страховщики сообщили, что чаще всего автомобили угоняют во дворах жилых домов в ночное время суток.

Фото на обложке: fongbeerredhot / Shutterstock

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