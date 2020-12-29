Он шил костюмы для Большого театра: Умер модельер Пьер Карден

На 99-ом году жизни умер французский модельер и основатель бренда Pierre Cardin Пьер Карден. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на семью кутюрье.

По данным агентства, Карден скончался утром в Американском госпитале в пригороде Парижа.

Пьер Карден родился 2 июля 1922 года в Италии. Когда ему было 2 года, семья переехала во Францию.

Свою карьеру он начинал как портной и театральный художник. С конца 1940-х годов Карден работал в ателье у Кристиана Диора. В 1950 году он создал собственный дом моды, а позже основал бренд парфюмерии и открыл мебельный бутик в Париже. За время своей профессиональной деятельности Карден запатентовал более 500 изобретений, в том числе цветные чулки, высокие сапоги, мини-сарафаны.

В 1981 году Карден приобрел один из известный ресторанов Парижа Maxim's и одноименную торговую марку. Филиалы ресторана открыты в Монте-Карло, Пекине, Женеве, Токио, Шанхае, Нью-Йорке и Брюсселе.

Помимо этого, Карден создавал костюмы для балетов Большого театра. В них выступала подруга модельера — балерина Майя Плисецкая.

Во Франции модельер основал собственный музей, который расположен в Сент-Уане под Парижем. Там собраны его самые оригинальные работы.

Пьер Карден удостоен многих престижных наград, в числе которых есть и российские. Карден был награжден российским орденом Дружбы и медалью Пушкина. В 2008 году модельеру было присвоено звание почетного члена Российской академии художеств.

Фото: Bertrand Guay / AFP 2020