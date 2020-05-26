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UNIGINE проведет онлайн-хакатон в области 3D-визуализации

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 28 по 31 мая пройдет онлайн-хакатон по созданию приложений, использующих интерактивную 3D-графику на базе разработанного в России движка UNIGINE 2. В хакатоне смогут принять участие программисты и 3D-художники из всех стран мира.

UNIGINE проведет онлайн-хакатон в области 3D-визуализации

За 72 часа участникам предстоит создать 3D-игру (или любое другое 3D-приложение). Участвовать можно как в одиночку, так и в составе команды, можно создать команду, объединившись с другими участниками хакатона.

Номинации хакатона:

  • Idea & Narrative;
  • Technical Implementation;
  • Art;
  • User Experience 

Подведение итогов и объявление победителей состоится 7 июня.

Подать заявку можно до 31 мая на сайте хакатона. 

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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