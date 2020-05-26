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UNIGINE проведет онлайн-хакатон в области 3D-визуализации
Новости
Юлиана Трегуб
С 28 по 31 мая пройдет онлайн-хакатон по созданию приложений, использующих интерактивную 3D-графику на базе разработанного в России движка UNIGINE 2. В хакатоне смогут принять участие программисты и 3D-художники из всех стран мира.
UNIGINE проведет онлайн-хакатон в области 3D-визуализацииЮлиана Трегуб
За 72 часа участникам предстоит создать 3D-игру (или любое другое 3D-приложение). Участвовать можно как в одиночку, так и в составе команды, можно создать команду, объединившись с другими участниками хакатона.
Номинации хакатона:
- Idea & Narrative;
- Technical Implementation;
- Art;
- User Experience
Подведение итогов и объявление победителей состоится 7 июня.
Подать заявку можно до 31 мая на сайте хакатона.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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