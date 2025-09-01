Факультет ИИ в МГУ: первый набор студентов — в 2026-м

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова официально запустил факультет искусственного интеллекта. Идея витала в воздухе ещё с 2021 года, когда ректор Виктор Садовничий впервые заговорил о возможности его создания на ПМЭФ. Приём студентов стартует только в следующем году: пока идёт подготовительная работа.

Масштабирование инфраструктуры

До сих пор в МГУ существовали отдельные инициативы: фонд «Интеллект», Институт искусственного интеллекта и Исследовательский центр. Теперь они будут объединены под крышей нового факультета, чтобы выстроить полноценную систему подготовки специалистов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу и, что новый факультет позволит интегрировать все проекты в единую образовательную модель.

«Это обеспечит всестороннюю подготовку кадров для данной сферы, а также способствует более широкому внедрению технологий ИИ в различные области исследований», — сообщили в пресс-службе университета.

В распоряжении МГУ — суперкомпьютер

В распоряжении МГУ уже есть серьёзная технологическая база. Ещё в сентябре 2023 года университет запустил суперкомпьютер «МГУ-270». Машина была создана специально для исследований в области искусственного интеллекта и системного моделирования и сегодня, по словам представителей вуза, загружена на 100%.

Таким образом, студенты нового факультета получат доступ не только к лекциям и семинарам, но и к уникальным вычислительным ресурсам, способным поддерживать обучение и тестирование сложных моделей.

Академический подход к ИИ

В 2025 году приём студентов на новый факультет не проводился, но первый поток обещают запустить уже в следующем учебном году. В университете рассчитывают, что факультет ИИ станет одним из флагманских направлений вуза, а в дальнейшем привлечёт ведущих партнёров из индустрии.

Сейчас те, кто хочет изучать искусственный интеллект в России, чаще выбирают МФТИ или МГТУ им. Баумана, где уже есть сильные кафедры и программы, нередко при поддержке IT-гигантов, например Яндекса или Авито.

Контекст

Создание отдельного факультета закрепляет МГУ в гонке за подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. Для университета это возможность объединить разрозненные проекты в единую структуру, предложить студентам комплексное образование и закрепить позиции на рынке, где конкуренция за талантливых абитуриентов растёт.

Разговоры о запуске факультета шли несколько лет, но именно сейчас окно возможностей оказалось открытым: рынок труда требует специалистов по ИИ, а государство делает ставку на развитие отечественных технологий. Для МГУ это не только имиджевый, но и стратегический проект.