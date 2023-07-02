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Компания Urtopia представила электробайк со встроенным ChatGPT

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Китайский производитель электровелосипедов Urtopia произвел фурор на выставке Eurobike 2023, представив революционный продукт — первый в мире электровелосипед, интегрированный с ChatGPT. 

Компания Urtopia представила электробайк со встроенным ChatGPT

На выставке можно было увидеть, как работает голосовой помощник ChatGPT в прототипе, пишет Gizmochina: пользователь активирует чат нажатием кнопки на левом руле и инициирует диалог.

Благодаря информативным ответам искусственного интеллекта в режиме реального времени водитель получает необходимые знания о дороге: например, оценку состояния окружающей среды или свои физиологические показатели.

Представители Urtopia подтвердили, что компания активно работает над уже полностью готовой к выходу на рынок версии электровелосипеда с интегрированным ChatGPT. Но точные сроки его выпуска и подробности о ценах остаются нераскрытыми.

В дополнение к интеграции ChatGPT электровелосипед Urtopia оснащен другими расширенными функциями. GPS-навигация упрощает планирование маршрута, «журнал данных» дает возможность спортсменам отслеживать свои тренировочные успехи.

Возможность связать электровелосипед с такими платформами, как Apple Health и Strava, позволяет получать дополнительную информацию и делиться достижениями с друзьями.

Фото на обложке: Gizmochina

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