Ссылка дня: сервис для регистрации компаний в США под ключ

Firstbase.io – сервис, который позволяет зарегистрировать компанию в США под ключ даже в случае, если его клиент не находится в Штатах. Владельцу бизнеса откроют банковский счет, помогут связаться с венчурными инвесторами. Поддержка сервиса работает на нескольких языках, в том числе русском.
В США работает сервис, который помогает предпринимателям со всего мира зарегистрировать компанию в штатах Вайоминг и Делавэр. Firstbase.io позволяет сделать это под ключ – с открытием банковского счета, помощью в поиске венчурных инвесторов для своего проекта.
Firstbase также помогает клиентам получить EIN (идентификационный номер работодателя) и предлагает экспертную команду поддержки, которая работает на пяти языках, в том числе русском.
Согласно информации с сайта Firstbase, компания работает с клиентами из России и Белоруссии. Услуги Firstbase по открытию компании в США стоят $399.
Фото на обложке: Christopher Moswitzer /
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