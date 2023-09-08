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Ссылка дня: сервис для регистрации компаний в США под ключ

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Firstbase.io – сервис, который позволяет зарегистрировать компанию в США под ключ даже в случае, если его клиент не находится в Штатах. Владельцу бизнеса откроют банковский счет, помогут связаться с венчурными инвесторами. Поддержка сервиса работает на нескольких языках, в том числе русском.

Ссылка дня: сервис для регистрации компаний в США под ключ

В США работает сервис, который помогает предпринимателям со всего мира зарегистрировать компанию в штатах Вайоминг и Делавэр. Firstbase.io позволяет сделать это под ключ – с открытием банковского счета, помощью в поиске венчурных инвесторов для своего проекта.

Firstbase также помогает клиентам получить EIN (идентификационный номер работодателя) и предлагает экспертную команду поддержки, которая работает на пяти языках, в том числе русском.

Согласно информации с сайта Firstbase, компания работает с клиентами из России и Белоруссии. Услуги Firstbase по открытию компании в США стоят $399.

Фото на обложке: Christopher Moswitzer / Shutterstock

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