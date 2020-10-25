Сервис объявлений «Юла» и агентство ResearchMe провели исследование и выяснили, что для 33% россиян важна близость частных мастеров (сантехников, визажистов, фотографов и т.д.) к дому. Почти половина опрошенных готова доплачивать за срочный выезд мастера. Rusbase ознакомился с исследованием.

Исследование: треть россиян готовы платить больше за услуги на дому