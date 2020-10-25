Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Исследование: треть россиян готовы платить больше за услуги на дому

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Сервис объявлений «Юла» и агентство ResearchMe провели исследование и выяснили, что для 33% россиян важна близость частных мастеров (сантехников, визажистов, фотографов и т.д.) к дому. Почти половина опрошенных готова доплачивать за срочный выезд мастера. Rusbase ознакомился с исследованием.

Исследование: треть россиян готовы платить больше за услуги на дому

Интересные данные из опроса:

  • Чаще других к помощи частных мастеров обращается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Реже всего — мужчины старше 45 лет.
  • Больше 50% находят нужных мастеров по знакомству, 47% пользуются сервисами объявлений.
  • При выборе мастера для вызова на дом учитывается стоимость (на это обращают внимание 77% респондентов), отзывы и рейтинг (65%), наличие опыта и трудовой стаж (57%), заполненность профиля (21%) и расположение мастера (13%).
  • Женщины чаще мужчин читают отзывы. Мужчины чаще обращают внимание на геолокацию.
  • Для 33% россиян важно, чтобы мастер жил или работал в их районе. Больше половины опрошенных считают, что это позволит им быстро получить услугу.
  • Каждый десятый хочет, чтобы мастер приехал по вызову в течение 30 минут. 22% готовы ждать исполнителя не больше трех часов.

  • Почти половина интервьюируемых готова доплатить за скорость приезда мастера на дом до 10% от стоимости услуг.
  • Доля тех, кто искал исполнителей в сентябре-октябре в радиусе до 1 км, выросла на 16% по сравнению с апрелем-маем. Поисковые запросы по выбору мастеров в радиусе 2-5 км увеличились на 24%.
  • Доля тех, кто готов ждать мастера издалека (6-10 км), уменьшилась на 61%.
Фото: kurhan / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

25 октября 2020

Yandex Cup

25 октября 2020

Лидеры цифровой трансформации

30 октября 2020

Прорыв года

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма