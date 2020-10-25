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Исследование: треть россиян готовы платить больше за услуги на дому
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Анна Оленькова
Сервис объявлений «Юла» и агентство ResearchMe провели исследование и выяснили, что для 33% россиян важна близость частных мастеров (сантехников, визажистов, фотографов и т.д.) к дому. Почти половина опрошенных готова доплачивать за срочный выезд мастера. Rusbase ознакомился с исследованием.
Исследование: треть россиян готовы платить больше за услуги на домуАнна Оленькова
Интересные данные из опроса:
- Чаще других к помощи частных мастеров обращается молодежь в возрасте от 18 до 24 лет. Реже всего — мужчины старше 45 лет.
- Больше 50% находят нужных мастеров по знакомству, 47% пользуются сервисами объявлений.
- При выборе мастера для вызова на дом учитывается стоимость (на это обращают внимание 77% респондентов), отзывы и рейтинг (65%), наличие опыта и трудовой стаж (57%), заполненность профиля (21%) и расположение мастера (13%).
- Женщины чаще мужчин читают отзывы. Мужчины чаще обращают внимание на геолокацию.
- Для 33% россиян важно, чтобы мастер жил или работал в их районе. Больше половины опрошенных считают, что это позволит им быстро получить услугу.
- Каждый десятый хочет, чтобы мастер приехал по вызову в течение 30 минут. 22% готовы ждать исполнителя не больше трех часов.
- Почти половина интервьюируемых готова доплатить за скорость приезда мастера на дом до 10% от стоимости услуг.
- Доля тех, кто искал исполнителей в сентябре-октябре в радиусе до 1 км, выросла на 16% по сравнению с апрелем-маем. Поисковые запросы по выбору мастеров в радиусе 2-5 км увеличились на 24%.
- Доля тех, кто готов ждать мастера издалека (6-10 км), уменьшилась на 61%.
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