В Москве ввели систему контроля передвижения курьеров: теперь скорость их транспорта будет автоматически ограничена

В Москве заработала система цифрового контроля за курьерами: теперь доставщики обязаны ежедневно проходить фотоконтроль и подтверждать документы перед выходом на смену, сообщил «Интерфакс». Данные о каждом курьере поступают в единую цифровую систему в режиме реального времени. Власти также автоматизировали контроль скорости средств индивидуальной мобильности, велосипедов и мопедов — превысить лимит в 25 км/ч будет невозможно.

В Москве доставщики будут обязаны верифицировать свои документы

В департаменте транспорта Москвы «Интерфаксу» сообщили о запуске нового регламента работы курьерских служб.

Теперь в единую цифровую систему поступают данные не только о деятельности сервисов доставки, но и о каждом курьере. По новым правилам доставщики обязаны проходить верификацию документов, а также ежедневный фотоконтроль перед началом смены.

В дептрансе сообщили «Интерфаксу», что система предполагает персональную ответственность курьера за действия на дороге, а также позволяет оперативно реагировать на нарушения.

Курьерские сервисы будут обязаны внедрить IoT-модули в средства передвижения

Контроль скорости транспорта для курьеров также перевели в автоматический режим, сообщило информагентство.

Теперь курьерские сервисы обязаны внедрить IoT-модули для регулирования движения средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи, электроскейтборды), велосипедов и мопедов.

Максимальная скорость транспорта для курьеров теперь ограничена на уровне 25 км/ч. В дептрансе отметили, что игнорировать «медленные зоны» в городе технически станет невозможно, поскольку ограничения будут работать автоматически.

Курьеров будут штрафовать и блокировать сразу после правонарушения

База данных курьерских служб теперь обновляется в режиме реального времени. Выписывание штрафов за нарушения или блокировка аккаунтов доставщиков будет происходить в реальном времени.

Источники «Интерфакса» сообщили, что ежедневно курьеры в столице доставляют более 700 тыс. заказов.

Службы доставки внедрили свои собственные системы контроля курьеров

Как сообщили Russian Business представители пресс-служб «Купера», «Самоката» и «Яндекса», на транспорте их курьеров уже установлены IoT-модули, автоматически ограничивающие скорость до 25 км/ч. В отдельных зонах устройства дополнительно снижают её.



Кроме того, все сервисы используют дополнительные меры безопасности.

«Для всех курьеров сервисов доставки Яндекса доступен полноценный курс о правилах дорожного движения и важности безопасного передвижения в городе с акцентом на особенностях передвижения именно на велосипеде. После его прохождения курьеры проходят тест на знание ПДД», — сообщили в пресс-службе Яндекса.

В «Самокате» также рассказали Russian Business, что курьеры сервиса участвуют в обучающих мероприятиях, среди которых — «Марафон ПДД». Кроме того, служба доставки оснащает работников специальной одеждой.

«Форма курьеров-партнеров оснащена необходимыми светоотражающими элементами — как и сумки, а ещё они оснащены номерным знаком», — передали в пресс-службе Самоката.

Светоотражающие элементы в форме курьеров предусмотрены и у Купера, сообщили Russian Business в компании.

Контекст

В марте 2026 года курьеры зарабатывали больше специалистов с высшим образованием:

средняя зарплата курьера в Москве достигла 137 тыс. рублей в месяц,

специалистам с дипломом предлагали в среднем 120 тыс. рублей,

квалифицированным сотрудникам без высшего образования — 100 тыс. рублей.

Службы доставки стали единственной сферой среди десяти крупнейших по числу вакансий, где спрос на персонал за 2025 год вырос — количество вакансий увеличилось на 2%. Одновременно число резюме в доставке выросло на 26%. Для сравнения: по рынку труда в целом количество вакансий сократилось на 20%, тогда как число резюме увеличилось на 34%.