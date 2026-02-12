Яндекс назвал города, где цены на квартиры в 2026 году упали

Яндекс зафиксировал заметное падение цен на вторичном рынке в городах с населением свыше 500 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков тематического «Поиска Яндекса». Аналитики объясняют просадку традиционным снижением спроса на рынке. При этом общий рынок жилья вырос — за счёт увеличения доли просторных квартир.

Воронеж и Рязань — лидеры по снижению стоимости

Самое сильное снижение медианной стоимости квадратного метра произошло в двух городах:

Воронеж — минус 5,9%, цена опустилась до 118 тыс. руб./кв. м;

Рязань — минус 5%, также до 118 тыс. руб./кв. м.

Следом идут:

Барнаул — минус 2%, до 135 тыс. руб./кв. м;

Краснодар — минус 1,9%, до 128 тыс. руб./кв. м;

Ярославль — минус 1,6%, до 103 тыс. руб./кв. м.

Общая картина иная — цены выросли

Цены снизились только в восьми городах. Ещё в двенадцати — не изменились.



По остальным городам с населением свыше 500 тысяч медианная цена «квадрата» всё-таки выросла — на 0,6%, до 139 тыс. рублей. В миллионниках цена выросла на 0,6% — 160 тыс. руб./кв. м. Именно за счёт этих городов общая стоимость повысилась, несмотря на снижение цен в небольших регионах.

В Уфе, Владивостоке и Омске стоимость квадратного метра формально не изменилась, однако структура предложения заметно поменялась — стало существенно больше просторных квартир. Поэтому и медианная цена целого объекта выросла.

Самые большие квартиры — в Махачкале

Январская статистика также показала лидеров по медианной площади продающихся объектов:

Махачкала — 65 кв. м;

Москва — 61,9 кв. м;

Ставрополь — 58,2 кв. м.

В топ также вошли Набережные Челны и Санкт-Петербург — но их медианная площадь не превышает 52 кв. м.

Причина просадки — не появляются новые предложения

Яндекс связывает такую динамику с классическим постновогодним затишьем. Покупатели не торопятся приобретать недвижимость, новых объявлений относительно мало, сделки проходят в основном по самым ликвидным и недорогим вариантам, а просторные квартиры остаются в продаже.

Из-за этого во многих регионах доля более просторных квартир растёт, а цена за метр стагнирует или падает. В итоге общая стоимость жилья меняется слабо либо растёт за счёт метража.

Контекст

В последнее время эксперты отмечали уход трёхкомнатных квартир из массового и бизнес-сегментов в новостройках Москвы. Зато таких квартир больше в премиальной нише. Так в массовом сегменте доля трехкомнатных квартир сократилась с 19% до 11% в период с 2020 по 2025 годы, а в бизнес-сегменте — с 26% до 13% за тот же период.