В нескольких крупных городах России цены на жильё упали на 5%: причина — традиционное январское «затишье» на рынке
Яндекс назвал города, где цены на квартиры в 2026 году упали
Яндекс зафиксировал заметное падение цен на вторичном рынке в городах с населением свыше 500 тыс. человек, сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков тематического «Поиска Яндекса». Аналитики объясняют просадку традиционным снижением спроса на рынке. При этом общий рынок жилья вырос — за счёт увеличения доли просторных квартир.
Воронеж и Рязань — лидеры по снижению стоимости
Самое сильное снижение медианной стоимости квадратного метра произошло в двух городах:
- Воронеж — минус 5,9%, цена опустилась до 118 тыс. руб./кв. м;
- Рязань — минус 5%, также до 118 тыс. руб./кв. м.
Следом идут:
- Барнаул — минус 2%, до 135 тыс. руб./кв. м;
- Краснодар — минус 1,9%, до 128 тыс. руб./кв. м;
- Ярославль — минус 1,6%, до 103 тыс. руб./кв. м.
Общая картина иная — цены выросли
Цены снизились только в восьми городах. Ещё в двенадцати — не изменились.
По остальным городам с населением свыше 500 тысяч медианная цена «квадрата» всё-таки выросла — на 0,6%, до 139 тыс. рублей. В миллионниках цена выросла на 0,6% — 160 тыс. руб./кв. м. Именно за счёт этих городов общая стоимость повысилась, несмотря на снижение цен в небольших регионах.
В Уфе, Владивостоке и Омске стоимость квадратного метра формально не изменилась, однако структура предложения заметно поменялась — стало существенно больше просторных квартир. Поэтому и медианная цена целого объекта выросла.
Самые большие квартиры — в Махачкале
Январская статистика также показала лидеров по медианной площади продающихся объектов:
- Махачкала — 65 кв. м;
- Москва — 61,9 кв. м;
- Ставрополь — 58,2 кв. м.
В топ также вошли Набережные Челны и Санкт-Петербург — но их медианная площадь не превышает 52 кв. м.
Причина просадки — не появляются новые предложения
Яндекс связывает такую динамику с классическим постновогодним затишьем. Покупатели не торопятся приобретать недвижимость, новых объявлений относительно мало, сделки проходят в основном по самым ликвидным и недорогим вариантам, а просторные квартиры остаются в продаже.
Из-за этого во многих регионах доля более просторных квартир растёт, а цена за метр стагнирует или падает. В итоге общая стоимость жилья меняется слабо либо растёт за счёт метража.
Контекст
В последнее время эксперты отмечали уход трёхкомнатных квартир из массового и бизнес-сегментов в новостройках Москвы. Зато таких квартир больше в премиальной нише. Так в массовом сегменте доля трехкомнатных квартир сократилась с 19% до 11% в период с 2020 по 2025 годы, а в бизнес-сегменте — с 26% до 13% за тот же период.
- Минздрав разрешил закрывать больничные через мессенджер Max: очный визит потребуется только по показаниям врача Закрыть больничный в 2026 году можно через мессенджер Max 12 февраля 2026, 18:17
- Крупные российские сервисы для знакомств продолжают терять пользователей: у некоторых — падение до 5% за полгода Сайты для знакомств теряют аудиторию несколько лет подряд 11 февраля 2026, 20:00
- «Точно розовый?»: как Eburet из табурета-трансформера вырос в B2B-бренд, который заходит на рынок в 50 млрд ₽ История про один 3D-принтер, трёх энтузиастов и бизнес, рождённый в ангаре 11 февраля 2026, 19:48
- Каждый четвёртый смартфон в мире — iPhone: число активных устройств Apple превысило 1 млрд Каждый четвертый смартфон в мире в 2025 году — iPhone 11 февраля 2026, 19:35