Сооснователь Qiwi Борис Ким покинул пост главы компании. Его место занял директор по IT и развитию продуктов Андрей Протопопов. Ким больше не будет работать в компании и займется собственными проектами.
Протопопов занимал должность директор по IT и развитию продуктов с 2015 по 2019 год, до этого был руководителем отдела управления продуктами.
«Я абсолютно уверен, что опыт работы Андрея в качестве генерального директора платежного сегмента, его лидерские навыки и знания в сфере высоких технологий помогут вывести группу QIWI на новый уровень», – отметил председатель Совета директоров Qiwi Сергей Солонин.
До прихода в Qiwi Протопопов 12 лет работал в Procter & Gamble.
«Группа QIWI – это команда самых талантливых специалистов в сфере платежных сервисов, которая стремится предлагать клиентам удобные цифровые решения. Вместе мы будем использовать новые открывающиеся возможности для роста, предоставим лучшие условия для карьерного развития сотрудников и принесем дополнительную ценность для акционеров», – отметил Андрей Протопопов.
Протопопов вступил в должность 2 июня.
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