В работе ChatGPT произошёл сбой 7 июля — пользователи не могут получить ответы на запросы

В работе ChatGPT 7 июля произошёл сбой, сообщает Downdetector. Первые жалобы начали поступать около 9:00 мск, а к 14:15 их количество превысило 550. Пользователи сообщают, что ИИ-чат не отвечает на запросы.

Сбой зафиксировали пользователи из России и США

По данным сервиса мониторинга, 74% всех обращений связаны с общим сбоем в работе ChatGPT.

Чаще всего о проблемах сообщают владельцы устройств под управлением Windows — на них приходится 53,5% обращений. Ещё 16,2% жалоб поступило от пользователей iOS, 15,5% — Android и 13,4% — macOS.

Среди российских регионов, откуда поступает больше всего жалоб, — Санкт-Петербург, Москва, Краснодарский край и Воронежская область. Также на проблемы с сервисом пожаловались жители США.

Последний масштабный сбой ChatGPT случился в апреле 2026 года

Предыдущий масштабный сбой в работе ChatGPT произошёл 20 апреля 2026 года. Тогда количество жалоб превысило 2,3 тысячи, а пользователи массово сообщали о невозможности войти в аккаунт и воспользоваться сервисом.

В России вступил в силу закон о запрете авторизации через Google и Apple ID — со штрафами до 700 тыс. ₽ За повторные нарушения юрлицам грозит штраф до 1,4 млн рублей Читайте также

В тот же день неполадки также затронули другие популярные ИИ-сервисы, включая Gemini, Claude и Copilot. По данным сервисов мониторинга, причиной тогда стали проблемы на стороне серверов OpenAI, а не сбои у интернет-провайдеров.