В России создадут реестр оценки стоимости патентов

Минэкономразвития предложило создать государственный реестр ставок за использование патентов и изобретений, который позволит определить средние отраслевые платежи за интеллектуальные права, сообщает Forbes. Эксперты считают, что благодаря этому рынок интеллектуальной собственности может стать более прозрачным. Однако данные реестра должны носить рекомендательный характер, иначе система может превратиться в инструмент давления на изобретателей и инвесторов.

Зачем нужен реестр

Сейчас одной из главных проблем остаётся сложность определения реальной стоимости патентов и товарных знаков, говорят эксперты. Новый сервис должен стать «обезличенным источником данных» о финансовых условиях сделок, что поможет участникам рынка точнее оценивать активы и заключать более прозрачные соглашения.

Реестр будет вести Роспатент, однако служба не будет самостоятельно проводить оценку объектов интеллектуальной собственности, а сосредоточится на формировании и ведении базы обезличенных данных.



Глава Роспатента Юрий Зубов сообщил Forbes, что эта информация будет открытой и позволит экспертам опираться на реальные рыночные показатели при оценке.

Реестр может появиться уже в 2026 году

По данным Forbes, в реестр войдут данные о платежах за использование товарных знаков, изобретений, промышленных образцов, программного обеспечения и других объектов интеллектуальной собственности.

В режиме реального времени можно будет рассчитать средние ставки в процентах — по отрасли и периоду. Тестирование системы запланировано на 2026 год.

Новый сервис может стать опорой для изобретателей и малого бизнеса

По словам управляющего партнёра юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Станислава Солнцева, идея создания государственного сервиса оценки патентов — шаг в правильном направлении. Сейчас рынок интеллектуальной собственности лишён прозрачных ориентиров и участники нередко назначают цену «на глаз».

Эксперт отметил, что если база будет строиться на данных реальных сделок и учитывать отраслевые различия, это поможет сделать рынок более цивилизованным.

«Если государственный реестр будет строиться на основе статистики реальных сделок и учёта отраслевых различий — это реальный инструмент для цивилизации рынка интеллектуальной собственности», — подчеркнул управляющий партнёр юридической фирмы «Солнцев и партнёры», юрист по интеллектуальной собственности Станислав Солнцев.

По его словам, для изобретателей и малого бизнеса реестр может стать подспорьем — появится аргумент, чтобы обосновать цену патента перед инвесторами или корпорациями. При этом он напомнил, что патенты уникальны и их стоимость зависит не только от формулы изобретения, но и от стадии внедрения и рыночного контекста.

«В отличие от квартир или автомобилей, где характеристики стандартизированы, интеллектуальные права часто невозможно напрямую сравнивать», — отметил эксперт.

По его мнению, важно предотвратить превращение системы в инструмент давления на правообладателей. Крупные компании могут использовать усреднённые данные реестра, чтобы занижать стоимость патентов.

Чтобы избежать подобных злоупотреблений, сделки, по словам юриста, нужно верифицировать, проводить регулярный аудит данных и независимую проверку методик расчёта экспертами рынка.

Реестр поможет рынку, если останется добровольным инструментом

Руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Юлия Шанина также считает инициативу своевременной. По её словам, реестр, основанный на обезличенных данных реальных сделок, может стать надёжным инструментом для оценщиков, банков и стартапов.

«Важно помнить: это именно компас — он показывает направление, но не отменяет необходимости смотреть под ноги, учитывать ландшафт на рынке интеллектуальной собственности и принимать самостоятельные решения при сделках в этой сфере», — отметила руководитель практики интеллектуальной собственности юридической фирмы «Солнцев и партнёры» Юлия Шанина.

По ее мнению, данные из реестра могут и должны использоваться как один из аргументов при заключении лицензионных договоров и в судебных спорах — особенно при определении размера компенсации за нарушение исключительных прав. Однако, по её словам, важно сохранить добровольный характер применения этих данных, чтобы не ограничить рыночные механизмы.

Юлия Шанина добавила, что появление реестра укрепит позиции изобретателей и малых правообладателей, которые не имеют ресурсов для независимой оценки или юридического сопровождения сделок. Наличие публичных данных снизит информационный разрыв между ними и крупным бизнесом, а также поможет активнее привлекать финансирование под залог интеллектуальных активов.

«Однако важно сохранить добровольный и рыночный характер таких данных. Если ставки станут обязательными или жёстко регламентированными, это может привести к искажению рыночной стоимости и подавлению инновационной активности», — подчеркнула Юлия Шанина.

Рынку нужна аналитика, а не жёсткие рамки

Юрист в сфере IT и интеллектуальной собственности Екатерина Цалкина поддержала инициативу, назвав её полезной и востребованной. Она отметила, что на практике одна из главных проблем — отсутствие единого подхода к оценке стоимости прав на использование изобретений.

«Если реестр ставок будет носить рекомендательный характер и будет формироваться на основании данных из зарегистрированных в Роспатенте договоров, то это поможет правообладателям, и сможет отобразить картинку стоимости нематериальных активов на рынке», — сказала юрист в сфере IT и интеллектуальной собственности Екатерина Цалкина.

По её словам, появление сервиса может укрепить переговорные позиции изобретателей и правообладателей, поскольку теперь они смогут подкреплять свои аргументы цифрами и статистикой. Однако эксперт предупредила, что реестр может создать и новые сложности — особенно в случае с инновационными продуктами.

«Предлагаемый продукт может быть инновационным, и его стоимость в таком случае будет сложно оценить сравнительным методом. Также могут быть трудности, если команда оценивает свой продукт по ставкам, которые выше реестра», — уточнила юрист Екатерина Цалкина.

Она добавила, что для минимизации рисков стоит предусмотреть меры, которые повысят достоверность данных. Среди них — штрафы за недостоверные данные.

«Мое мнение — наличие ориентиров и хорошей аналитики всегда помогает рынку, а не губит его. Главное вовремя замечать изъяны регулирования, и предпринимать шаги к их исправлению», — подчеркнула эксперт.

Контекст

Создание реестра должно упростить определение стоимости интеллектуальных прав, повысить прозрачность сделок и сделать рынок патентов предсказуемым. Эксперты сходятся в том, что при сохранении рекомендательного характера сервис станет инструментом цивилизованной оценки инноваций и снизит асимметрию между изобретателями и крупным бизнесом.