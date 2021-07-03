В Solar JSOC описали четыре основные схемы кибермошенников

Специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев описал четыре основные схемы, которые используют сегодня злоумышленники в cети. Эксперт дал несколько рекомендаций, как защитить свои персональные данные и деньги.

Одним из самых распространенных сценариев кибермошенников является звонок из банка, говорит Лев Прокофьев в интервью «РИА Новсти». Он уверен, что каждому, у кого есть мобильный телефон, хоть раз в жизни звонил лже-сотрудник безопасности некого банка.

Жертве в таком случае, как правило, сообщают о подозрительной операции со счетом или картой. И если человек чувствительный, отмечает Прокофьев, то он может сообщить мошенникам данные о своей карте или интернет-банке. Эксперт советует в данном случае запомнить, что никому и никогда нельзя сообщать пин-код от карты или ее код CVV.

Второй способ обмана — рассылка различных сообщений через электронную почту или мессенджеры. Такие сообщения могут содержать вложения с вредоносным ПО или ссылки на поддельные сайты, предупреждает Прокопьев.

«Важно отметить, что пандемия коронавируса спровоцировала рост фишинга. За минувший год количество вредоносных рассылок выросло примерно на 10%, а сами письма стали более направленными, чтобы вызывать больше доверия у получателей. Например, достаточно часто в подобных атаках эксплуатируется тема всевозможных социальных выплат: мошенники рассылают письма якобы от сервиса «Госуслуги», в которых говорится, что человеку начислены социальные компенсации и предлагается пройти по ссылке на фейковый сайт «Госуслуг», — рассказал специалист.

Третий сценарий встречается на сайтах покупки-продажи услуг или мессенджерах. Мошенники создают группу или размещают объявление о продаже дорогих товаров за половину стоимости. Низкую цену продавцы объясняют тем, что товар «серый» или пришел со склада. Покупателю предлагают внести предоплату и обещают, что через две-три недели желанный товар окажется у него.

«Очевидно, что жертва отправляет деньги, но свою покупку так и не получает. Совет тут простой: никогда не покупайте товары у нелегальных продавцов и в принципе не доверяйте подобным группам в соцсетях», — говорит эксперт.

И, наконец, четвёртый сценарий кибермошенники разыгрывают на рынке продажи и аренды недвижимости. В Сети можно встретить объявления о сдаче фейковой квартиры с хорошим ремонтом и удобным расположением, и даже предоставляют видео-тур по квартире, документы о собственности и свою фотографию с паспортом, говорит Прокофьев.

Но, договариваясь о показе, лже-риэлтор просит у потенциального покупателя предоплату, оправдываясь, что многие клиенты не доезжают, и он теряет в деньгах.

«Получив деньги, мошенник исчезает», — обрисовал схему Прокопьев.

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Фото: BeeBright/Depositphotos