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В Solar JSOC описали четыре основные схемы кибермошенников

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Глава новостного отдела RB

Анна Тимофеева

Специалист отдела анализа защищенности центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком» Лев Прокопьев описал четыре основные схемы, которые используют сегодня злоумышленники в cети. Эксперт дал несколько рекомендаций, как защитить свои персональные данные и деньги. 

В Solar JSOC описали четыре основные схемы кибермошенников

Одним из самых распространенных сценариев кибермошенников является звонок из банка, говорит Лев Прокофьев в интервью «РИА Новсти». Он уверен, что каждому, у кого есть мобильный телефон, хоть раз в жизни звонил лже-сотрудник безопасности некого банка. 

Жертве в таком случае, как правило, сообщают о подозрительной операции со счетом или картой. И если человек чувствительный, отмечает Прокофьев, то он может сообщить мошенникам данные о своей карте или интернет-банке. Эксперт советует в данном случае запомнить, что никому и никогда нельзя сообщать пин-код от карты или ее код CVV. 

Второй способ обмана — рассылка различных сообщений через электронную почту или мессенджеры. Такие сообщения могут содержать вложения с вредоносным ПО или ссылки на поддельные сайты, предупреждает Прокопьев.

«Важно отметить, что пандемия коронавируса спровоцировала рост фишинга. За минувший год количество вредоносных рассылок выросло примерно на 10%, а сами письма стали более направленными, чтобы вызывать больше доверия у получателей. Например, достаточно часто в подобных атаках эксплуатируется тема всевозможных социальных выплат: мошенники рассылают письма якобы от сервиса «Госуслуги», в которых говорится, что человеку начислены социальные компенсации и предлагается пройти по ссылке на фейковый сайт «Госуслуг», — рассказал специалист.

Третий сценарий встречается на сайтах покупки-продажи услуг или мессенджерах. Мошенники создают группу или размещают объявление о продаже дорогих товаров за половину стоимости. Низкую цену продавцы объясняют тем, что товар «серый» или пришел со склада. Покупателю предлагают внести предоплату и обещают, что через две-три недели желанный товар окажется у него.

«Очевидно, что жертва отправляет деньги, но свою покупку так и не получает. Совет тут простой: никогда не покупайте товары у нелегальных продавцов и в принципе не доверяйте подобным группам в соцсетях», — говорит эксперт.

И, наконец, четвёртый сценарий кибермошенники разыгрывают на рынке продажи и аренды недвижимости. В Сети можно встретить объявления о сдаче фейковой квартиры с хорошим ремонтом и удобным расположением, и даже предоставляют видео-тур по квартире, документы о собственности и свою фотографию с паспортом, говорит Прокофьев. 

Но, договариваясь о показе, лже-риэлтор просит у потенциального покупателя предоплату, оправдываясь, что многие клиенты не доезжают, и он теряет в деньгах. 

«Получив деньги, мошенник исчезает», — обрисовал схему Прокопьев.

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Фото: BeeBright/Depositphotos

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