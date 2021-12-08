В «Яндексе» объяснили рост цен на такси в 2021 году реакцией робота

Управляющий директор группы компаний «Яндекс» Тигран Худавердян в рамках ежегодной конференции YaC 2021 ответил на вопрос о причинах роста цен на такси в 2021 году.

По словам Худавердяна, цены на «Яндекс.Такси» формирует робот, который постоянно пытается поддерживать баланс спроса и предложения. Если цену на такси сделать ниже утром, то машин не будет.

«Потому что до тебя проснулся твой сосед и уехал на этой машине. Если ты хочешь, чтобы на полке был товар, то цена должна быть рыночной», — заявил Худавердян.

По его словам, потребность в такси у россиян увеличилась во время пандемии. Но предложение сократилось из-за закрытых границ, водителей не хватает.

На стоимость поездок также влияет эффективность платформы, рост цен на запчасти и новые автомобили, «холостой пробег». Кроме того, «Яндекс» несет ответственность за усталых и переработавших водителей и должен создавать инструменты, которые позволят таксистам не терять доходы в случае болезни.

В перспективе группа рассматривает внедрение технологии беспилотных такси. В Москве, в районе Ясенево, уже создана первая зона работы беспилотных автомобилей, но доступ в нее есть только у сотрудников компании, а за рулем таких машин находится инженер.

В ближайшие два-три года беспилотные такси не заменят водителей, добавил Худавердян.

В пресс-службе «Яндекс Go» дополнили, что на конечную стоимость поездки влияет не только нехватка водителей, но и машин.

«Количество заказов за последний год выросло, но у таксопарков пока нет возможности увеличить свой автопарк, и к сожалению пока нет предпосылок на то, что ситуация с закупками новых машин улучшится», — заявили в компании.

С начала 2021 года водители такси и таксопарки заработали 365 млрд рублей, что на 64 млрд больше, чем за весь 2020 год, сообщал «Яндекс» в октябре. Заработок водителей в Москве и Московской области достиг 135 тыс. рублей в месяц.

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Фото на обложке: Yandex