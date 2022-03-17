24 марта «Акселератор ФРИИ» представит результаты исследования компетенций продакт-менеджеров за 2021 год. На встрече расскажут, какие навыки этих специалистов сейчас особенно востребованы в разных сферах.

На вебинаре «Акселератора ФРИИ» обсудят навыки, необходимые продакт-менеджерам в 2022 году