На вебинаре «Акселератора ФРИИ» обсудят навыки, необходимые продакт-менеджерам в 2022 году

24 марта «Акселератор ФРИИ» представит результаты исследования компетенций продакт-менеджеров за 2021 год. На встрече расскажут, какие навыки этих специалистов сейчас особенно востребованы в разных сферах.
На вебинаре эксперты обсудят:
- рынок труда цифровых профессий с hot skills: IT и проектно-продуктовые роли;
- компетенции, которыми должен обладать продакт в зависимости от отрасли, типа продукта, сегмента бизнеса;
- кейс внедрения оценки и построения траекторий развития сотрудников на примере компании «Ростех».
«Акселератор ФРИИ» с 2019 года проводит исследование hard skills продактов по собственной методологии. За это время оценку прошли более шести тыс. человек. Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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