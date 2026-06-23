Почти каждая вторая россиянка выбирает активный отдых — мужчины чаще предпочитают пляж

Почти каждая вторая россиянка выбирает активный отдых — мужчины чаще предпочитают пляжЧем реже россияне ездят в отпуск, тем чаще они предпочитают спокойный отдых
46% женщин против 40% мужчин выбирают активный отдых, говорится в исследовании Ozon Travel и СберСтрахование. Несмотря на это, пляжный отдых популярен среди обоих полов: его предпочитают 48% мужчин и 47% женщин. Чем реже россияне ездят в отпуск, тем более спокойный отдых они предпочитают.
Россияне чаще предпочитают спокойный отдых
В целом россияне чаще выбирают спокойный отдых — его предпочитают 47% опрошенных. Активные путешествия интересны 43%, а санаторно-курортный формат — 10%.
При этом любители активного отдыха путешествуют заметно чаще. Среди россиян, которые ездят в поездки не реже четырёх раз в год, 56% выбирают активные маршруты. Среди тех, кто отправляется в отпуск только раз в год, 65% предпочитают спокойный отдых.
Любители приключений ищут эмоции и впечатления
Для поклонников пляжного отдыха главным критерием остается комфорт. Для них в отпуске важнее всего:
- чистота пляжей и воды — 49%,
- уровень сервиса и условия проживания — 37%,
- климат — 35%.
У сторонников активного отдыха другие приоритеты:
- новые впечатления и эмоции — 44%,
- природные достопримечательности — 42%,
- стоимость поездки — 36%,
- безопасность — 32%.
Самым востребованными форматами активного отдыха стали:
- экскурсионные туры с насыщенной программой — 82%,
- пешие походы и трекинг — 67%,
- сафари, поездки на квадроциклах и зиплайны — 57%,
- рафтинг и каякинг — 31%,
- дайвинг и снорклинг — 26%,
- горные лыжи и сноуборд — 25%.
Россияне боятся травм и несчастных случаев в поездках
Наиболее распространенными страхами россиян перед путешествиями остаются травмы и несчастные случаи (37%), ухудшение самочувствия (36%), а также мошенничество, кражи и потеря денег (33%).
При этом 82% участников исследования признались, что уже сталкивались с неприятными ситуациями во время отдыха. Более трети (37%) россиян жаловались на задержки и отмены рейсов. Ещё 32% болели во время поездок, а по 30% сталкивались с непредвиденными расходами и пищевыми отравлениями.
Чтобы снизить риски, большинство россиян оформляют туристические страховки. Полис покупают 85% путешественников. Исполнительный директор СберСтрахования Александр Абрамов сообщил, что за первые пять месяцев 2026 года спрос на полисы для путешественников вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.