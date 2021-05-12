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Бизнес-школа «Сколково» открыла новый набор на программу «Венчурные инвестиции в стартапы»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

16 июля стартует образовательная программа «Венчурные инвестиции в стартапы» от Московской школы управления «Сколково». Занятия будут проходить в онлайн-формате.

Бизнес-школа «Сколково» открыла новый набор на программу «Венчурные инвестиции в стартапы»

Курс пройдет с 16 июля по 5 августа 2021 года. Программа состоит из двух частей:

  1. Seed angels live. Преподаватели расскажут об основах венчурных инвестиций, а также как выстроить воронку, искать перспективные проекты, оценивать стоимость стартапа, выходить из инвестиций и многое другое.
  2. Deep dive live. Специалисты объяснят структуру сделок, анализ метрик, юридические проблемы и другие темы.

Кроме лекций российских и зарубежных экспертов студентов ждут инвестиционные разборы проектов, работа в мини-группах, дискуссии и симуляция инвестиционного процесса.

Перед учащимися выступят:

  • Игорь Рябенький, генеральный партнер AltaIR Capital;
  • Богдан Яровой, управляющий партнер SmartHub;
  • Виталий Полехин, президент Международной организации Investoro, руководитель Клуба инвесторов «Сколково»;
  • Фабрис Теста (Fabrice Testa), венчурный инвестор, член правления LBAN (Люксембург), председатель совета директоров EBAN Space (ЕС), и другие.

Подробности и форма для заявки — на сайте.

Фото на обложке: StockStyle / Shutterstock

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