Евгения Хрисанфова
16 июля стартует образовательная программа «Венчурные инвестиции в стартапы» от Московской школы управления «Сколково». Занятия будут проходить в онлайн-формате.
Бизнес-школа «Сколково» открыла новый набор на программу «Венчурные инвестиции в стартапы»Евгения Хрисанфова
Курс пройдет с 16 июля по 5 августа 2021 года. Программа состоит из двух частей:
- Seed angels live. Преподаватели расскажут об основах венчурных инвестиций, а также как выстроить воронку, искать перспективные проекты, оценивать стоимость стартапа, выходить из инвестиций и многое другое.
- Deep dive live. Специалисты объяснят структуру сделок, анализ метрик, юридические проблемы и другие темы.
Кроме лекций российских и зарубежных экспертов студентов ждут инвестиционные разборы проектов, работа в мини-группах, дискуссии и симуляция инвестиционного процесса.
Перед учащимися выступят:
- Игорь Рябенький, генеральный партнер AltaIR Capital;
- Богдан Яровой, управляющий партнер SmartHub;
- Виталий Полехин, президент Международной организации Investoro, руководитель Клуба инвесторов «Сколково»;
- Фабрис Теста (Fabrice Testa), венчурный инвестор, член правления LBAN (Люксембург), председатель совета директоров EBAN Space (ЕС), и другие.
Подробности и форма для заявки — на сайте.
Фото на обложке: StockStyle / Shutterstock
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