Минцифры проработает идею контроля за платежами детей в видеоиграх

Минцифры рассмотрит предложение о введении родительского контроля за транзакциями детей в видеоиграх. Это решение стало ответом на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который предложил министерству обязать игровые платформы согласовывать покупки с родителями. Ответ Минцифры есть у «РИА Новости».

«Минцифры России в пределах компетенции дополнительно проработает вопрос дополнения эксперимента предложением об обязательном подтверждении транзакций на игровых платформах. Окончательные предложения по подготовке соответствующих законодательных инициатив будут подготовлены с учетом итогов проведения эксперимента», — следует из ответа ведомства.

В министерстве отметили, что существует риск того, что введение соответствующего регулирования не позволит эффективно применить его к зарубежным правообладателям, но создаст дополнительную нагрузку для российских. Поэтому в Минцифры решили провести эксперимент по регулированию отрасли игр на добровольной основе.

В середине января Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, которые совершают дети в играх. Тогда политик перечислил несколько случаев, когда дети тратили огромные суммы без согласия родителей.

Чернышов говорил, что ситуацию необходимо менять. Он также указал, что родители должны иметь право на возврат средств, если дети потратили деньги без их ведома.

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