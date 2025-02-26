Минцифры проработает идею контроля за платежами детей в видеоиграх
Минцифры рассмотрит предложение о введении родительского контроля за транзакциями детей в видеоиграх. Это решение стало ответом на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова, который предложил министерству обязать игровые платформы согласовывать покупки с родителями. Ответ Минцифры есть у «РИА Новости».
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«Минцифры России в пределах компетенции дополнительно проработает вопрос дополнения эксперимента предложением об обязательном подтверждении транзакций на игровых платформах. Окончательные предложения по подготовке соответствующих законодательных инициатив будут подготовлены с учетом итогов проведения эксперимента», — следует из ответа ведомства.
В министерстве отметили, что существует риск того, что введение соответствующего регулирования не позволит эффективно применить его к зарубежным правообладателям, но создаст дополнительную нагрузку для российских. Поэтому в Минцифры решили провести эксперимент по регулированию отрасли игр на добровольной основе.
- В середине января Чернышов обратился в Минцифры с предложением обязать игровые платформы согласовывать с родителями покупки, которые совершают дети в играх. Тогда политик перечислил несколько случаев, когда дети тратили огромные суммы без согласия родителей.
- Чернышов говорил, что ситуацию необходимо менять. Он также указал, что родители должны иметь право на возврат средств, если дети потратили деньги без их ведома.
Фото на обложке: Lomb / Shutterstock / FOTODOM
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