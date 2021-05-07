Virgin Hyperloop объявила дату запуска своих сверхбыстрых капсул

Virgin Hyperloop в пятницу объявила, что запуск сверхбыстрых капсул, позволяющих людям перемещаться со скоростью 1200 км/ч, планируется совершить в 2027 году, пишет Reuters.
Каждая капсула рассчитана на 28 пассажиров. Транспорт можно адаптировать для перевозки на короткие и длинные расстояния, сообщает Reuters. Для перемещения используется вакуумный тоннель и технология магнитной левитации.
Virgin Hyperloop намерена получить сертификат безопасности на своей продукт к 2025 году, а к 2030-ому – разработать план коммерческих перевозок. Первыми странами, где компания планирует развивать свой продукт, станут Индия и Саудовская Аравия – из-за перегруженности в них трафика.
Система Virgin Hyperloop прошла испытания в ноябре 2020 года. Капсула развила скорость 172 км/ч.
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