Держатели Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Международная платежная система Visa запустила в России новую функцию, которая поможет клиентам отслеживать наличие своих данным в онлайн-магазинах.
Функционал стал доступен банкам-партнерам финансовой организации в 2021 году, и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях, сообщили «Известия» со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, сервис уже начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк. Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф», не исключают запуск функционала в Новикомбанке.
Этот сервис позволит контролировать в первую очередь устаревшие подписки, о которых клиент мог уже забыть, а также сервисы, которые подключают регулярные списания с ненадлежащим уровнем информирования, пояснили в «Открытии». В ВТБ подчеркнули, что новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен.
В Mastercard сообщили изданию, что сервис управления подписками в процессе внедрения, добавив, что этот инструмент создан на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта. Такие сервисы также находятся в зоне внимания Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир» и клиринговый центр СБП), сказали там, напомнив, что в системе быстрых платежей такой функционал уже протестирован.
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Фото: Zyn Chakrapong / Shutterstock
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