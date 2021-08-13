Держатели Visa смогут удалять данные карт со сторонних сайтов

Международная платежная система Visa запустила в России новую функцию, которая поможет клиентам отслеживать наличие своих данным в онлайн-магазинах.

Функционал стал доступен банкам-партнерам финансовой организации в 2021 году, и многие из них планируют его реализацию в своих мобильных приложениях, сообщили «Известия» со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, сервис уже начали внедрять ВТБ, «Хоум Кредит» и МТС Банк. Планируют реализацию технологии также в СКБ Банке, изучают такую возможность в Росбанке, ПСБ, УБРиР и «Дом.рф», не исключают запуск функционала в Новикомбанке.

Этот сервис позволит контролировать в первую очередь устаревшие подписки, о которых клиент мог уже забыть, а также сервисы, которые подключают регулярные списания с ненадлежащим уровнем информирования, пояснили в «Открытии». В ВТБ подчеркнули, что новая услуга повышает безопасность хранения клиентских данных, поскольку при привязке карты в онлайн-магазине сохраняется не ее номер, а токен.

В Mastercard сообщили изданию, что сервис управления подписками в процессе внедрения, добавив, что этот инструмент создан на базе технологий токенизации и искусственного интеллекта. Такие сервисы также находятся в зоне внимания Национальной системы платежных карт (оператор карт «Мир» и клиринговый центр СБП), сказали там, напомнив, что в системе быстрых платежей такой функционал уже протестирован.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Zyn Chakrapong / Shutterstock