VK приняла политику в области устойчивого развития

VK разработала и приняла политику по устойчивому развитию. В ней рассказывается, какие проекты реализует в области экологии, социальной ответственности и корпоративного управления.
«Разработав политику в области устойчивого развития, мы систематизировали деятельность, которую VK ведет с 2013 года. Документ объединяет все инициативы компании в области ESG, делая работу VK в этом направлении более прозрачной для всех аудиторий — от пользователей и сотрудников до партнеров и акционеров», — сообщила менеджер по устойчивому развитию VK Ксения Топоркова.
Что есть в политике устойчивого развития VK:
Экология
Компания сообщает, что разработала и внедрила собственное решение VK HR Tek, которое позволяет перейти на кадровый электронный документооборот и отказаться от обмена бумажными копиями. В 2022 году сервис стал доступен другим компаниям.
Социальная ответственность
VK развивает благотворительность в России через сервис «Добро Mail.ru» и собственный фонд «Код Добра». Сейчас на «Добре Mail.ru» 247 фондов, сообщается о более 3340 успешно завершенных проектов по сбору помощи.
Также корпорация работает над повышением цифровой доступности продуктов и сервисов. В конце 2022 года мобильные приложения «Почты Mail.ru» и «Одноклассников» получили сертификат инклюзивного проекта Everland — оба доступны для незрячих пользователей.
Корпоративное управление
VK создала специальную линию доверия, куда могут обращаться любые заинтересованные лица и сообщать об инцидентах, связанных с исполнением процедур компании и законов.
Фото на обложке: VK
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