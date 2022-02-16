«ВКонтакте» начала формировать ленту с главными событиями дня

«ВКонтакте» начала в автоматическом режиме формировать ленту пользователей с трендами и картиной дня — соцсеть создала нейросеть, которая анализирует миллионы постов ежесекундно. Главные темы появятся в разделе «Актуальное», сообщили журналистам в пресс-службе соцсети.

Алгоритм ищет и определяет темы с высоким потенциалом цитируемости и обсуждаемости, а затем автоматически группирует записи по сюжетам. В сюжете будет представлена подборка из нескольких источников.

Раздел «Актуальное» собирает посты от медиа, пабликов, блогеров, лидеров мнений и других пользователей.

По словам гендиректора «ВКонтакте» Марины Красновой, «на данном этапе ВК не предполагает рекламы в ленте». Также, по ее словам, в первую очередь пользователи будут видеть ленту, сформированную на основе своих подписок. Раздел «Актуальное» будет «вторым по вниманию».

Также в пресс-службе уточнили, что премодерации фейков в настоящее время нет, однако в случае жалобы пользователей недостоверное сообщение может быть отмодерировано и изменено вручную.

Раздел «Актуальное» доступен в новой версии мобильного приложения соцсети и по прямой ссылке. «ВКонтакте» продолжит развивать продукт и следить за экспериментом и обратной связью.

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Изображения: «ВКонтакте»