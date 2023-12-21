VK переработает «Клипы»: добавят возможность соавторства, обновят интерфейс для пользователей

VK переработает платформу «Клипы». Для создателей контента добавят возможность соавторства, для зрителей – обновят интерфейс. Также пользователи смогут оставлять авторам разовые донаты прямо внутри платформы. Обновления начнут постепенно вводить с начала 2024 года.
Платформа «VK Клипы» представила новые возможности для создателей контента и зрителей. О деталях нововведения рассказали в VK.
- Создатели контента получат возможность публиковать ролики в соавторстве. Контент будет отображаться в профилях обоих авторов.
- Музыканты смогут создавать тизеры к своим трекам, запускать челленджи и плейлисты перед релизом новых песен.
- В редактор появится функция добавления нескольких дорожек аудио, текста и стикеров, а также настройка их длительности и порядка воспроизведения. Лимит для текстового описания клипа повысят до 4 тыс. символов.
- Интерфейс просмотра роликов для зрителей и дизайн веб-версии ленты клипов обновят. Также пользователи смогут внутри платформы оставлять разовые донаты авторам контента.
- Добавят кнопку «Это не интересно» – она скроет ролики авторы из ленты и настроит рекомендательный алгоритм для показа меньшего количества подобного контента.
Все нововведения будут запускать постепенно с начала 2024 года.
Фото на обложке: Burdun Iliya /
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