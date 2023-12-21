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VK переработает «Клипы»: добавят возможность соавторства, обновят интерфейс для пользователей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK переработает платформу «Клипы». Для создателей контента добавят возможность соавторства, для зрителей – обновят интерфейс. Также пользователи смогут оставлять авторам разовые донаты прямо внутри платформы. Обновления начнут постепенно вводить с начала 2024 года.

VK переработает «Клипы»: добавят возможность соавторства, обновят интерфейс для пользователей

Платформа «VK Клипы» представила новые возможности для создателей контента и зрителей. О деталях нововведения рассказали в VK.

  • Создатели контента получат возможность публиковать ролики в соавторстве. Контент будет отображаться в профилях обоих авторов.

  • Музыканты смогут создавать тизеры к своим трекам, запускать челленджи и плейлисты перед релизом новых песен.
  • В редактор появится функция добавления нескольких дорожек аудио, текста и стикеров, а также настройка их длительности и порядка воспроизведения. Лимит для текстового описания клипа повысят до 4 тыс. символов.

  • Интерфейс просмотра роликов для зрителей и дизайн веб-версии ленты клипов обновят. Также пользователи смогут внутри платформы оставлять разовые донаты авторам контента.
  • Добавят кнопку «Это не интересно» – она скроет ролики авторы из ленты и настроит рекомендательный алгоритм для показа меньшего количества подобного контента.

Все нововведения будут запускать постепенно с начала 2024 года.

Фото на обложке: Burdun Iliya / Shutterstock

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