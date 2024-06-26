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VK запустила единый центр авторизации для бизнеса и разработчиков приложений

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK запустила единый центр авторизации для бизнеса и разработчиков приложений. В VK ID можно подключить вход и регистрацию через «Вконтакте», «Одноклассники» и Mail.ru. Интеграция сервиса позволит бизнесу сэкономить на разработке собственного решения для авторизации.

VK запустила единый центр авторизации для бизнеса и разработчиков приложений
  1. Новости

VK сделала единой авторизацию для бизнеса и разработчиков приложений. Это можно сделать через VK ID, сообщила компания.

VK ID доступен тремя способами — через «ВКонтакте», «Одноклассники» или Mail.ru. Сервис обеспечивает защиту пользовательских данных через усиленный протокол, также можно подключить двухфакторную аутентификацию или биометрическую систему авторизации.

Интеграция VK ID позволит компаниям сэкономить на разработке собственного решения для авторизации, разработчикам — упростить процесс интеграции сервиса, отметили в VK.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

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