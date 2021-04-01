Будут доступны видеозвонки и голосовые сообщения: «ВКонтакте» обновила приложение для iPad

Спустя пять лет во «ВКонтакте» обновили приложение для iPad. Новая версия будет доступна всем пользователям в течение дня, сообщили в пресс-службе соцсети.

Теперь приложение будет обновляться одновременно с мобильным, оно стало универсальным для iPhone и iPad, и адаптируется под большой экран.

«Мы видели, с каким энтузиазмом пользователи ожидали обновлений для iPad. И хотя планшетами пользуются гораздо реже, чем смартфонами или ноутбуками, мы всегда учитываем отзывы и пожелания, которые получаем», — пояснила CEO «ВКонтакте» Марина Краснова.

Запуск обновленного приложения поддержали размещением наружной рекламы в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В новой версии пользователям стали доступны видеозвонки, причем бесплатно и без ограничений по времени. Приложение также поддерживает внешнюю клавиатуру и работу большинства мини-приложений «ВКонтакте». Также появилась возможность наговорить на iPad голосовые сообщения.

«Навигацию в новой версии продумывали с учетом главного преимущества планшета — большого экрана. Поэтому основную его часть отвели под просмотр текста, фото и видео. А ещё сделали то, что так просили пользователи: разделы “Музыка” и “Уведомления” расположены в нижнем меню, так что перейти к ним можно одним касанием», — добавил старший продуктовый дизайнер «ВКонтакте» Матвей Правосудов.

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Фото: пресс-служба «ВКонтакте»