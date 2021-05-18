«ВКонтакте» запустила сервис аренды электросамокатов

«ВКонтакте» и «Ситимобил» запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте». Он будет работать по модели агрегатора.
Первым партнёром сервиса выступил кикшеринг Urent, в будущем планируется подключение других операторов, сообщили RB.RU в пресс-службе «ВКонтакте».
«Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в приложении соцсети, также он доступен по ссылке. По словам «ВКонтакте», это первый пример интеграции сервиса микромобильности в соцсети.
Аренда электросамокатов дополнит возможности городской мобильности в суперприложении VK. Теперь пользователи смогут вызвать автомобиль с помощью Такси ВКонтакте для длинных поездок, а для коротких городских прогулок арендовать электросамокат в Прокате ВКонтакте. Оплачивать поездки можно также внутри приложения. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее, если пользователь ищет ближайшие к нему на карте.
Изначально «Прокат ВКонтакте» будет доступен пользователям из Санкт-Петербурга, Самары и Ростова-на-Дону, но, по словам компании, в течение сезона география сервиса будет расширяться. Пользователям сервиса будут доступны для аренды самокаты Ninebot, Okai и Xiaomi.
Суперприложение ВКонтакте постоянно развивается, являясь основной точкой входа в экосистему VK. Наша главная задача — предоставить пользователю возможность закрывать все свои потребности в течение дня. <...> Мы будем подключать всё новые города [к «Прокату ВКонтакте], а также других партнёров-вендоров и другие средства городской мобильности. Так наши пользователи смогут быстро и легко получать доступ к разным средствам передвижения и получать новые эмоции.
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Фото на обложке: пресс-служба «ВКонтакте».
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