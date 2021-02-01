В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» в России произошел массовый сбой. Согласно сообщениям пользователей на Downdetector, 73% проблем связаны с работой сайта компании.

Еще 23% пользователей испытывают сложности при отправке сообщений. 2% говорят о невозможности зайти в свою учетную запись.

Наибольшее число отчетов о сбое — 1645 — пришлось на 17:46 (мск). При этом сообщения приходят от пользователей из разных городов России, кроме северной части страны.

На момент написания новости в 19:00 (мск) отчеты о проблемах в работе соцсети продолжают поступать.