В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Екатерина Кочкина
В работе социальной сети «ВКонтакте» в России произошел массовый сбой. Согласно сообщениям пользователей на Downdetector, 73% проблем связаны с работой сайта компании.
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбойЕкатерина Кочкина
Еще 23% пользователей испытывают сложности при отправке сообщений. 2% говорят о невозможности зайти в свою учетную запись.
Наибольшее число отчетов о сбое — 1645 — пришлось на 17:46 (мск). При этом сообщения приходят от пользователей из разных городов России, кроме северной части страны.
На момент написания новости в 19:00 (мск) отчеты о проблемах в работе соцсети продолжают поступать.
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