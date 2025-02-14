«Вкусвилл» снял с продажи зефир после сообщений о найденном внутри металле

«Вкусвилл» приостановил продажу партии зефира, в котором покупатель обнаружил посторонний, предположительно, металлический предмет. Об этом RB.RU сообщили в пресс-службе торговой сети. Ранее Роспотребнадзор начал соответствующую проверку.

«Мы на связи с коллегами из Роспотребнадзора, вся информация им предоставлена. По факту обращения проходит проверка. До выяснения всех обстоятельств партия зефира от 31 января 2025 года, на которую поступила жалоба, снята с продаж в нашей сети», — заявили в пресс-службе.

Там заверили, что «это первый и единственный случай попадания постороннего, предположительно, металлического предмета в зефир от этого производителя». В компании добавили, что этот поставщик проходит регулярные проверки ритейлера, и в ходе последнего аудита «был рекомендован к сотрудничеству».

14 февраля специалисты Роспотребнадзора по Москве начали расследование после сообщений в СМИ о том, что покупатель обнаружил металлическую стружку в зефире ульяновского производителя ООО «Миэнджел», купленном в магазине «Вкусвилла» на улице Беломорской.

«При проведении выездного обследования установлено, что в реализации находится четыре упаковки продукции (изготовлено 31 января 2025 года) от партии, в которой обнаружен инородный предмет. Реализация продукции в магазине приостановлена», — уточнили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве отметили, что запросили у «Вкусвилла» пояснения, дополнительные материалы и сведения «с целью предотвращения дальнейшей реализации возможно недоброкачественной продукции». Кроме того, регулятор направил информацию в Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области для принятия мер в отношении ООО «Миэнджел».

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