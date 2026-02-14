35% россиян вступали в отношения на работе

66% сотрудников в России так или иначе сталкивались со служебными романами, следует из исследования «Сколково Парк». По статистике, 35% опрошенных сами состояли в отношениях с коллегой, ещё 31% наблюдали такие истории в своём коллективе. В 68% случаев такие отношения заканчивались браком.

68% служебных романов заканчиваются браком

Согласно данным исследования «Сколково Парк», больше трети сотрудников — 35% — хотя бы раз состояли в отношениях с коллегой, а ещё 31% становились свидетелями таких историй на работе.

При этом романы на работе чаще всего заканчиваются не расставанием, а свадьбой. В 68% случаев они приводили к браку: для 16% это личный опыт, ещё 52% сообщили, что такие браки были у их коллег.

Помощь с задачами и предложение подвезти — самые популярные способы проявить симпатию на работе

Чаще всего служебные романы начинаются на корпоративах (54%), в командировках (29%) и у кофемашины (27%). Ещё один популярный сценарий развития отношений — совместный ужин после работы (28%). .

Симпатия в офисе обычно проявляется через помощь по работе. По статистике, 42% опрошенных считают, что лучший способ показать интерес — поддержать коллегу с рабочей задачей. Среди других вариантов:

предложить подвезти домой — 28%,

сходить на кофе — 25%,

сходить на ланч — 19%.

83% опрошенных уверены, что встретить любовь в офисе проще, чем онлайн

Большинство опрошенных предпочитают держать роман в секрете: 60% не стали бы афишировать отношения, 6% готовы сменить работу, чтобы избежать обсуждений. Открыто говорить о таких связях готовы только 11%.

При этом 21% принципиально не рассматривают роман с коллегой. Однако 75% уверены, что служебные отношения не вредят коллективу — при корректном поведении участников.

Контекст

Согласно совместному исследованию онлайн-кинотеатра KION и сервиса знакомств Twinby, проведённому в декабре 2025 года, 64% россиян в целом не против романтических отношений с коллегами. Самую высокую толерантность к офисным романам демонстрируют зумеры: почти половина опрошенных в возрасте 18–25 лет относятся к ним нейтрально.

Несмотря на распространённые стереотипы, большинство сотрудников не воспринимают рабочие отношения как карьерную угрозу. Тем не менее 71% опрошенных убеждены: после расставания сохранить нормальное взаимодействие в коллективе почти невозможно. Среди главных опасений — конфликт интересов, репутационные потери и сплетни.